焦点：中国股市震荡尚未结束 有外资逆势买进

2015年7月16日在北京拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

* 中国A股本轮大跌市值缩水三分之一

* 这是“修正而非崩跌”-高盛

* 一些乐观者认为从历史上看，这与日本当年情况类似

* 其他人认为中国买家将逐渐回归股市

路透伦敦7月30日 - 中国股市最近大跌让市值缩水2万亿美元，跌势可能尚未结束，但一些外国投资者不仅没有因股市震荡而逃离中国散户主导的股市，反而逆势买进中国股票。

一小拨乐观人士认为，从历史上看，这与当年日本的情况类似，股市在出口荣景触顶后很长时间才逐步成熟。其他人认为，中国民间投资者将逐步回归股市，拿手中大量储蓄赚取收益。

中国股市长达六周的跌势让市值挥发掉三分之一，这让那些在股市处于高位时进场的国内杠杆投机者很受伤。

外国投资者在中国股市占比仅为2%左右，不过随着卖压席卷香港和纽约上市的中资股，他们也未能在这波跌势中独善其身。

市场波动如此剧烈，可能会让许多投资者再也不会踏足A股。今年专注于中国的基金流出了逾140亿美元。

但少数人士认为，近期跌势只是市场出现的一个短期震荡，中国股市仍在走向成熟，最终还是会纳入全球股指。

“通过这次市场震荡，我们加码了旅游和保险等众多板块。我认为A股将整固，并找到理由上涨，”管理着约1,700亿美元资产的日兴资产管理(Nikko Asset Management)首席投资官Yu-Min Wang称。

他这么乐观，是基于日本的经历。在日本1960和1970年代成为出口大国的几年之后，日股日经指数实现腾飞并吸引了国际投资者。他指出，中国经济产值占全球的五分之一，但中国股市市值仅占MSCI明晟全球股指的2.4%。

“总有一天，中国市场的量级会与其工业实力相匹配。我认为，中国现在就是1960和1970年代的日本，工业化进程即将放缓，股市也将大踏步上扬，”他补充道。

对所有投资而言，选择正确的时机至关重要。日经指数.N225在几乎整个1980年代大涨，但在1989年底触及近40,000点峰值后暴跌。而过了25年之后，目前的点位比当时峰值的一半高不了多少。

不管怎样，这是从长期角度得出的看法。偏重于短线的投资者可能会从中国监管层旨在防范危机扩大的措施中找到安慰。

股市无疑是遭遇到了恐慌性的、不加选择的抛售，抛售主力是占A股交易活动85%的散户。花旗预计，此次暴跌之后，很多人还会冒险重返市场，该行指出银行存款高达20万亿(兆)美元，是中国年度经济产出的两倍，且正在以每年14%的速度增长。

花旗称，由于存款利率料将下降，而中国当局仍然希望大力发展股票市场，因此这些资金中势必会有一部分流入股市。

摩根大通资产管理的客户投资组合经理Jennifer Wu可能也在考虑买入。“(这次大跌)...并不能说明市场或经济真的恶化了。我们可能买进，增持那些估值变得更具吸引力的股票，”她说。

**“调整而非崩盘”**

Wang和Wu都属于少数派，但很多外国投资者认同高盛的看法，即中国股市正在经历的是“调整而非崩盘”。

高盛表示，经历了本次大跌，一些计划回购股票的大公司的A股，以及国内投资者结清杠杆仓位的股票，看起来颇具吸引力。

高盛警告称可能还有波动，但也预计深圳股市未来一年将上涨20%。

过去一年外资在A股的投资有所收获，因为他们的投资主要集中在蓝筹股上，所以受市场大起大落的影响较小。

Manulife Asset Management旗下新兴股市主管Kathryn Langridge举例称，大秦铁路(601006.SS)和上汽(600104.SS)受当地投资者情绪的影响可能就较小，更多的是受理性判断。

“短时间确实有可能表现落后，但持有这些个股的理由充分...，”Langridge称，并表示等股价再下跌一些可能继续买进。

一个刺激因素是，A股可能会被纳入MSCI明晟等指数中。(完)

(编译/审校 李爽/许娜/刘秀红/王丽鑫/张荻/王颖/郑茵)

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