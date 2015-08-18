沪综指早盘收跌1.5% 国企改革板块退潮拖累大盘回调

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月18日 - 中国股市沪综指周二早盘收跌1.5%，国企改革板块全面退潮拖累大盘回调。分析师指出，目前市场主要由存量资金主导，大盘反弹节奏缓慢，在接近4,000点关口后未能得到量能有效配合，短期技术指标也逐渐进入超买位置，叠加心理压力，股指技术上存在休整要求。
沪综指.SSEC早盘收报3,935.33点，跌58.34点或1.46%。上证A股今日早盘成交3,990亿元人民币，上日为6,256亿元。 “一个还是量的问题，再一个是热点的消退。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他并称，现在市场热点主要集中在国企改革板块，短期经过连续上涨后出现退潮，其他热点难以及时跟进，市场情绪受到影响。同时证金公司稳定市场的方式出现变化，投资者心理预期和市场操作逻辑随之调整，短期市场将有一定程度波动。
今日国企改革概念股集体回调，中粮屯河(600737.SS)、际华集团(601718.SS)早盘均报收跌停。
沪深300指数早盘收报4,038.26点，跌0.97%；沪深300指数期货主力8月合约早盘报3,964.6点，跌0.58%，成交856,606手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。