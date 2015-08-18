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中国财经 | 2015年 8月 18日 星期二 12:39 BJT

沪综指早盘收跌1.5% 国企改革板块退潮拖累大盘回调

路透北京8月18日 - 中国股市沪综指周二早盘收跌1.5%，国企改革板块全面退潮拖累大盘回调。分析师指出，目前市场主要由存量资金主导，大盘反弹节奏缓慢，在接近4,000点关口后未能得到量能有效配合，短期技术指标也逐渐进入超买位置，叠加心理压力，股指技术上存在休整要求。

沪综指.SSEC早盘收报3,935.33点，跌58.34点或1.46%。上证A股今日早盘成交3,990亿元人民币，上日为6,256亿元。 “一个还是量的问题，再一个是热点的消退。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他并称，现在市场热点主要集中在国企改革板块，短期经过连续上涨后出现退潮，其他热点难以及时跟进，市场情绪受到影响。同时证金公司稳定市场的方式出现变化，投资者心理预期和市场操作逻辑随之调整，短期市场将有一定程度波动。

今日国企改革概念股集体回调，中粮屯河(600737.SS)、际华集团(601718.SS)早盘均报收跌停。

沪深300指数早盘收报4,038.26点，跌0.97%；沪深300指数期货主力8月合约早盘报3,964.6点，跌0.58%，成交856,606手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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