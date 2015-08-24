沪综指早盘暴跌逾7% 全球市场动荡继续挫伤人气

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月24日 - 中国股市沪综指周一开盘即暴跌3.83%，跌穿前期“政策底”，之后跌幅扩大至7%。分析师指出，市场原本期待的降准利好未能兑现，而养老金入市的利好短期对大盘提振作用有限，再加上海外股市对A股的拖累，今日沪综指大幅低开，市场人气相当疲弱。
开盘时，沪综指.SSEC报3,373.478点，跌134.266点，或3.83%，这已跌破以中证金为代表的国家队救市时创下的阶段性低点3,373.54点。
之后沪综指跌幅继续扩大，超过7%，开盘26分钟时，沪综指报3,261.513点，跌7.02%。
“养老金入市只是远期支票啊，”申万宏源市场研究部联席总监钱启敏指出，“现在全世界都在跌，A股也强扭不过来啊。”
中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。
围绕以中国为主的全球经济下滑疑虑，导致周五美股标普500指数录得近四年来最大单日跌幅，道指较5月纪录点位的跌幅超过10%。欧洲股市录得近四年来最大单日跌幅。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。