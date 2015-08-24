沪综指早盘暴跌逾7% 全球市场动荡继续挫伤人气

路透上海8月24日 - 中国股市沪综指周一开盘即暴跌3.83%，跌穿前期“政策底”，之后跌幅扩大至7%。分析师指出，市场原本期待的降准利好未能兑现，而养老金入市的利好短期对大盘提振作用有限，再加上海外股市对A股的拖累，今日沪综指大幅低开，市场人气相当疲弱。

开盘时，沪综指.SSEC报3,373.478点，跌134.266点，或3.83%，这已跌破以中证金为代表的国家队救市时创下的阶段性低点3,373.54点。

之后沪综指跌幅继续扩大，超过7%，开盘26分钟时，沪综指报3,261.513点，跌7.02%。

“养老金入市只是远期支票啊，”申万宏源市场研究部联席总监钱启敏指出，“现在全世界都在跌，A股也强扭不过来啊。”

中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。

围绕以中国为主的全球经济下滑疑虑，导致周五美股标普500指数录得近四年来最大单日跌幅，道指较5月纪录点位的跌幅超过10%。欧洲股市录得近四年来最大单日跌幅。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。