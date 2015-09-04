焦点：外资采取新策略应对中国市场的大起大落

2015年9月1日在上海一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透波士顿9月3日 - 外国投资基金正在以极快的速度调整策略，试图从被恐慌疑惧情绪和空前的政府干预措施影响的中国股市中赚钱。

中国股市在国内融资推动的炒股热潮过后出现崩跌，外资对此做出一系列反应。

那些仍看多中国长期经济前景的外资将重心转向香港股市，因为那里的估值较低，市场监管更为规范，受制于中国当局政策的程度低于上海和深圳股市。

但那些顾虑近期人民币贬值和中国资产价格下跌，认为出口形势预示中国经济将经历更多阵痛的基金则采取一系列策略予以应对。这些策略包括做空亚洲贸易伙伴国的货币，抛售英国汇丰控股(HSBA.L)和渣打银行(STAN.L)的股票，这两家银行对中国的曝险程度均很高。

一些基金甚至买入美国的抵押贷款支持债券(MBS)，因预期中国富人为了避险会把钱汇出中国去美国买房。

不过，看空中国或者放弃中国这个投资目的地的投资者只占少数。

尽管存在这些问题，官方数据显示中国今年经济成长率仍可望达7%左右。这可不能等闲视之，因为巴西、俄罗斯及加拿大等其他主要国家经济都走下坡，美国及欧洲也仅略微增长。

这并不意谓着许多人认为在中国市场交易安全无虞；中国当局打压卖空，拘捕散播不实消息的记者，并将退休资金导入股市。

外界认为较安全的替代选择是香港。香港恒生指数.HSI在过去三个月挫跌24.3%，反观沪综指.SSEC则暴跌36%。

**新领域**

贝莱德(Blackrock)新兴市场主管Jeff Shen表示，在近期跌势后，该公司抢进香港上市的中国股票。“我们认为这具有投资价值。”

为富达投资运营中国地区基金的Bobby Bao仍在中国大陆寻找价值投资，不过仅限于高增长领域。

最近几个月他增持了在深圳上市的全球最大监控摄像机生产商杭州海康威视(002415.SZ)股票，他指称该公司综合年增率为40%。

但7月该公司取消了在香港证交所上市融资10亿美元的首次公开招股计划，因为香港股票估值远低于内地A股。即使在近期股市大跌前，两地估值差异仍是外国投资者不愿大举投资内地上市企业的原因之一。

据耶鲁大学管理学院金融经济学教授陈志武，在中国内地股市7.8万亿(兆)美元总市值中，海外基金估计仅持有约1%。

对于那些希望涉足中国消费者需求的基金经理来说，一些电子商务企业仍具吸引力。

“中国人喜欢在网上买东西，该领域具有巨大上行空间，”美国银行财富管理分支U.S. Trust首席市场策略师Joe Quinlan称。

**作空**

由于中国当局打击所谓“恶意”作空，外国投资者回避对中国大陆市场的任何空头策略。

希望作空中国股票的人士则是通过其他争议较小的渠道。

资产管理规模达9.35亿美元的Brandywine Alternative Credit基金(LMANX.O)投资组合经理Tracy Chen称，中国经济放缓促使她上月做空一系列其亚洲贸易伙伴国货币，预计这些国家采取降息等措施来刺激本国经济后，这些货币将下跌。

她所管理的基金还就汇丰和渣打银行(STAN.L)建立空仓，因为这两家银行在大中华区拥有庞大业务。

瑞银财富管理旗下超高净值和另类投资办公室副主管Andrew Lee表示，部分对冲基金经理也在做空澳元AUD=。澳元一直在下跌，部分归因于中国对澳洲金属和矿石的需求降温。

波士顿一家基金公司Eaton Vance旗下全球收入集团联席主管Eric Stein称，加元CAD=也因为类似的理由而遭到部分投资者抛售。

买进美国公债这个避险策略则没有以往成功。

“过去一个月左右，这个策略没那么有效，”Stein称。部分投资者怀疑中国政府一直在出脱美国公债，并买进人民币以防止其贬值。

与此同时，Tracy Chen表示，她一直在加码抵押贷款支持证券，因其预计，近年来已活跃于北美房地产市场的富裕中国投资者还将购买更多房产，以对冲中国可能出现的更多风险。(完)

(编译 白云/龚芳/于春红/许娜；审校 张荻/王丽鑫)

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