调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比再创纪录新低至65%

作者 林琦

路透上海9月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比再创纪录新低，人民币贬值预期及美元升息大概率事件下全球金融市场动荡，使得基金经理持股信心下降。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比从上月的66.3%降至65%，继上月后再度刷新2007年6月开展此项调查以来的最低纪录；债券建议配比则续升至15.6%，上月为14.4%；而现金建议配比则持平于上月的19.4%。

“我认为未来两大风险就是人民币贬值和美元加息。”上海一基金经理指出。

8月11日，中国央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。[nL3S10M1AO]尽管近期人民币汇率已持稳，但海内外人民币贬值预期仍挥之不去；而美联储9月会议决定暂缓加息，但美国年内加息的可能性依然很高。

不过亦有基金经理认为不宜过分悲观。华南一基金经理指出，目前市场可能已充分反映了国内经济疲软、人民币贬值、美国加息的负面预期，市场情绪有所恢复，股市机会可能大于风险。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,214.3点，高于上月调查时的3,171.4点，亦高于目前股指位置。大多基金经理认为沪综指有望冲至3,500点。

沪综指.SSEC周三早盘收报3,059.363点，涨0.70%。截止早盘收市，沪综指9月累计跌4.6%，为连续第四个月下跌。

**投资风格分歧** 本月调查中，电子技术板块和消费类板块的平均建议配置比例均明显上升，成为基金经理的新宠。其实，这亦反映目前市场上投资风格的两个方面：一是继续看好以科技、新材料等为代表的成长股板块；二是选择消费等板块作为防御。

电子技术板块本月的平均建议配比从上月的18.8%升至23.1%，创下2007年开始调查以来的新高；消费类板块则由上月的18.8%增至23.8%，为去年9月以来的高点。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 85 90 70 70 60 35 50 60 65.0

债券 0 0 10 0 40 35 40 0 15.6

现金 15 10 20 30 0 30 10 40 19.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月

股票 65.0 66.3 72.5 83.1 80.6 81.3 79.4 83.3 82.8 85.9 86.3 80.6 77.5

债券 15.6 14.4 9.4 6.4 7.6 8.3 10.8 7.9 6.8 5.1 5.1 9.5 8.3

现金 19.4 19.4 18.1 10.5 11.8 10.5 9.9 8.8 10.4 9.0 8.6 9.9 14.3

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 + 0 + - + + 0

债券 0 0 + 0 0 - - 0

现金 0 - - - + 0 - 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,000-3,500 2,500-3,500 3,500 3,000 2,800-3,700 3,500 2,800-3,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 0 0 0 0 10 10 0

消费 15 25 35 5 40 10 20 40

电子技术 5 15 0 70 20 5 10 60

金融服务 15 10 35 0 10 5 30 0

金属及产品 0 0 0 0 0 0 0 0

房地产 10 10 15 0 10 5 10 0

交通及基础设施 10 10 15 10 10 30 10 0

能源 15 0 0 0 0 10 0 0

机械 10 5 0 15 10 15 10 0

其他: 15 25 0 0 0 10 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月

汽车 3.1 3.8 2.5 4.4 5.6 6.3 6.9 8.0 6.9 6.5 8.1 11.5

消费 23.8 18.8 22.8 16.9 17.5 17.5 15.0 16.1 17.8 14.8 18.3 21.6

电子技术 23.1 18.8 19.4 21.9 20.0 18.8 19.1 13.1 13.1 6.3 8.1 10.6

金融服务 13.1 16.3 11.9 16.9 16.9 18.1 16.3 18.9 17.8 28.8 25.0 15.8

金属 0 0.6 1.0 3.1 4.4 5.0 4.4 2.2 1.7 3.1 3.8 1.9

房地产 7.5 8.1 8.1 6.9 8.8 8.1 10.0 10.0 6.7 10.6 10.6 8.8

交通及基建11.9 11.9 11.3 8.8 8.1 6.3 7.5 6.7 7.2 7.1 4.8 4.8

能源 3.1 4.4 3.8 3.1 4.4 5.0 5.3 5.6 6.7 4.4 5.0 3.1

机械 8.1 9.4 8.8 7.5 8.8 10.6 10.0 8.3 13.3 12.0 13.1 14.4

其它 6.3 8.1 10.6 10.6 5.6 4.4 5.6 11.1 8.9 6.5 3.3 7.6(完)