沪综指收跌 券商股获利回吐压力集中释放拖累大盘

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月12日 - 中国股市沪综指周四收跌。分析师称，前期领涨的券商股获利回吐压力集中释放，跌幅居前并拖累大盘。不过目前场内情绪尚稳定，有资金继续选择相对安全板块进行炒作，盘中板块轮动特征仍明显。
沪综指.SSEC收报3,632.90点，跌17.35点或0.48%；今日上海A股成交4,820亿元人民币，上日成交4,671亿元。
“整体上今天表现还是高位整理，受制于技术面的阻力。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他称，市场热点活跃区域仍以中小盘股为主，量能方面深市和沪市差距再度加大，市场风格并没有完成向主板的切换，说明现在增量资金入场从节奏到力度还是相对比较犹豫，整个主线还是在成长股和主题概念股上。
前期领涨的券商股整体跌幅居前，中信证券(600030.SS)收跌3.36%、海通证券(600837.SS)收跌2.62%。
他认为，目前主板走势相对偏弱，沪市勉强收在5日线，深市下试5日线后则明显回升，调整的稳定性保持得较好。
山西证券策略分析师麻文宇认为，3,700点附近技术压力较大，市场或将反复震荡后再蓄势冲关。
上证银行股指数.SSEBKI收跌1.14%，工商银行(601398.SS)连续第三日走低，今日收跌1.06%。
沪深300指数收报3,795.32点，跌1.00%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,761.0点，跌0.69%，成交13,275手。130亿元额度的沪股通净卖出15.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。