沪综指收跌 券商股获利回吐压力集中释放拖累大盘

路透北京11月12日 - 中国股市沪综指周四收跌。分析师称，前期领涨的券商股获利回吐压力集中释放，跌幅居前并拖累大盘。不过目前场内情绪尚稳定，有资金继续选择相对安全板块进行炒作，盘中板块轮动特征仍明显。

沪综指.SSEC收报3,632.90点，跌17.35点或0.48%；今日上海A股成交4,820亿元人民币，上日成交4,671亿元。

“整体上今天表现还是高位整理，受制于技术面的阻力。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他称，市场热点活跃区域仍以中小盘股为主，量能方面深市和沪市差距再度加大，市场风格并没有完成向主板的切换，说明现在增量资金入场从节奏到力度还是相对比较犹豫，整个主线还是在成长股和主题概念股上。

前期领涨的券商股整体跌幅居前，中信证券(600030.SS)收跌3.36%、海通证券(600837.SS)收跌2.62%。

他认为，目前主板走势相对偏弱，沪市勉强收在5日线，深市下试5日线后则明显回升，调整的稳定性保持得较好。

山西证券策略分析师麻文宇认为，3,700点附近技术压力较大，市场或将反复震荡后再蓄势冲关。

上证银行股指数.SSEBKI收跌1.14%，工商银行(601398.SS)连续第三日走低，今日收跌1.06%。

沪深300指数收报3,795.32点，跌1.00%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,761.0点，跌0.69%，成交13,275手。130亿元额度的沪股通净卖出15.3亿元。（完）