沪综指小幅震荡收升 大盘等待IPO重启后选择方向

路透北京11月20日 - 中国股市沪综指周五小幅震荡收升。分析师称，今日大盘继续窄幅震荡，热点有所分化，赚钱效应逐渐减弱，两融数据增速已开始出现平缓的迹象，市场观望氛围上升，预计下周IPO重启可能对市场情绪形成短期扰动，股指将出现方向性选择。

沪综指.SSEC收报3,630.50点，涨13.44点或0.37%，本周该指数累计上涨1.39%，今日上海A股成交4,137亿元人民币，上日成交3,277亿元。

“确实没有一些重大的刺激，指数还是维持震荡，等待IPO重启后重新选择方向。 ”国都证券策略分析师肖世俊称。

中信建投证券策略分析师安尉表示，沪综指短期在前期成交密集带区域，出现整固走势。本周海外市场动荡，但国内A股在抛售压力面前仍震荡持稳，料短线将维持这一态势。