沪综指小幅震荡收升 大盘等待IPO重启后选择方向

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月20日 - 中国股市沪综指周五小幅震荡收升。分析师称，今日大盘继续窄幅震荡，热点有所分化，赚钱效应逐渐减弱，两融数据增速已开始出现平缓的迹象，市场观望氛围上升，预计下周IPO重启可能对市场情绪形成短期扰动，股指将出现方向性选择。
沪综指.SSEC收报3,630.50点，涨13.44点或0.37%，本周该指数累计上涨1.39%，今日上海A股成交4,137亿元人民币，上日成交3,277亿元。
“确实没有一些重大的刺激，指数还是维持震荡，等待IPO重启后重新选择方向。 ”国都证券策略分析师肖世俊称。
中信建投证券策略分析师安尉表示，沪综指短期在前期成交密集带区域，出现整固走势。本周海外市场动荡，但国内A股在抛售压力面前仍震荡持稳，料短线将维持这一态势。
中国证监会新闻发言人邓舸此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。
创业板指数P收涨1.06%， 两市近150只个股收报涨停。
沪深300指数收报3,774.38点，跌0.02%；沪深300指数期货主力12月合约报3,640.0点，跌0.77%，成交14,241手。130亿元额度的沪股通净买入1.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)