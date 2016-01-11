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中国财经 | 2016年 1月 11日 星期一 09:42 BJT

沪综指开盘跌1.7% 受海外股市拖累

路透上海1月11日 - 虽然A股上周五出现反弹，但海外股市的疲弱之势令A股周一再现跌势。沪综指周一开盘即下跌1.7%。

开盘时，沪综指.SSEC报3,131.853点，跌54.559点，或1.71%。而沪深300期指主力合约CIFc1开盘跌2.59%至3,250点，较现货沪深300指数.CSI300贴水111.6点。

本地时间9:33，亚洲主要股市大多走跌，MSCI亚太明晟指数.MIAPJ0000PUS跌2.03%。（完）

(发稿 林琦; 审校)

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