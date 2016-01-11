沪综指开盘跌1.7% 受海外股市拖累

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月11日 - 虽然A股上周五出现反弹，但海外股市的疲弱之势令A股周一再现跌势。沪综指周一开盘即下跌1.7%。
开盘时，沪综指.SSEC报3,131.853点，跌54.559点，或1.71%。而沪深300期指主力合约CIFc1开盘跌2.59%至3,250点，较现货沪深300指数.CSI300贴水111.6点。
本地时间9:33，亚洲主要股市大多走跌，MSCI亚太明晟指数.MIAPJ0000PUS跌2.03%。（完）
(发稿 林琦; 审校)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。