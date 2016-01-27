中国股市周二大跌当天并无异常的跨境资金流动--央行官员

路透北京1月27日 - 中国人民银行上海总部副主任张新周三表示，周二股市大跌并非境外做空中国，因当天没有异常跨境资金流动。未来央行还将进一步探索金融监管体系的改革。

中国解放日报报导援引张新在上海两会中的发言称，历时一年，跨境资金流动检测管理信息系统建立，目前央行监管层面已在跨境这一块全面综合所有方面的信息，下一步将在跨市场、跨产品、跨行业等方面深入推动。

“我跟委员说，跨境这一块，现在看得很清楚，昨天（周二）没有异常的资金流动。”他称。

他认为，股市风波中，决策者面临最大的问题是怎么把市场、产业跨境各方面的情况综合起来，这需要强大的监测管理信息系统。

中国股市沪综指周二收盘暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，并创两周半来最大单日跌幅。中国股市沪综指周三早盘收跌近3%，市场信心疲弱无视海外市场反弹。

张新并称，历时一年多，跨境资金流动检测管理信息系统建立，能实现对跨境资金流动的每个企业和个人“逐笔交易、一星期7天、每天24小时”实时监测。

该系统可自动计算企业境外融资上限，超过限额时自动发现并预警；且在宏观上知道跨境资金流出流入总体规模是否超过警戒线，并能自动报警和预警；还具备强大的“反洗钱、反恐怖融资”等功能。

（完）