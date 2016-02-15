沪综指猴年首日微收低大幅缩减跌幅 受海外市场反弹提振

路透北京2月15日 - 中国股市沪综指周一猴年首个交易日微收低，大幅缩减早盘跌幅。分析师指出，春节长假期间海外主要股市大跌，拖累今日A股大盘大幅低开，一度跌近3%；不过随着日本股市等出现强劲反弹，创业板指数率先翻红，但成交量未能有效放大，料后市大盘可能持续震荡反弹。

沪综指.SSEC收报2,746.196点，跌17.296点，或0.63%，日低为2,682.09点，跌幅2.95%；上海A股今日成交1,286亿元人民币，上日为1,447亿元。

“海外市场对我们一周的影响，基本上在今天的盘面上得到了体现。”光大证券策略分析师徐沛东表示，今日A股早盘经过快速调整一步到位，而后由于外围市场表现较好，带动指数稳步回升。

新时代证券分析师孙卫党称，在长达一周的春节长假后，今日中国股市首日恢复交易，部分投资者尚未进入交易状态，成交量低迷或与节日氛围的延续有关；另外投资者对长假期间海外股市大幅波动对A股的影响尚存疑虑，因此多数采取观望态度，亦令成交量偏清淡。

欧美股市上周五出现反弹。日本日经指数.N225今日收涨7.2%，创下2008年10月30日以来最大单日百分比涨幅。该指数上周累计下跌11%，如今业已收复三分之二的失地。

美欧需求放缓加上寒冷天气来袭，导致中国1月出口持续恶化；国内去库存去产能带来调整压力，进口也未现起色。不过创新高的贸易顺差，将帮助缓解人民币贬值压力。

沪深300指数.CSI300收报2,946.71点，跌0.58%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,929.8点，跌0.64%，成交14,438手。130亿元额度的沪股通净买入1.2亿元。（完）