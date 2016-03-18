沪综指收升1.7%至两个月新高 小盘股连续大涨激活市场

路透北京3月18日 - 中国股市沪综指周五收升1.7%至近两个月新高，并为连续第六日上涨。分析师指出，美联储暂缓加息后人民币汇率趋于稳定，且两会期间监管层对市场的维护，使投资者预期发生了转变。大盘利用难得的窗口期加速反弹，题材股和小盘股连续大涨激活市场，料后市沪综指续维持活跃走势。

沪综指.SSEC收报2,955.150点，涨50.318点或1.73%，此前收盘高点为2016年1月20日的2,976点，该指数本周累计上涨5.2%，上证A股今日成交3,257亿元人民币，上日为2,125亿元。

他并指出，注册制对中小盘股存在估值压力，若推迟对创业板的估值压力会有所减轻。短期两市成交量有放大迹象，融资融券余额也出现止跌回升，且沪港通连续10天流入，显示资金入场，但量能放大仍不明显。