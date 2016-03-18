沪综指收升1.7%至两个月新高 小盘股连续大涨激活市场

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月18日 - 中国股市沪综指周五收升1.7%至近两个月新高，并为连续第六日上涨。分析师指出，美联储暂缓加息后人民币汇率趋于稳定，且两会期间监管层对市场的维护，使投资者预期发生了转变。大盘利用难得的窗口期加速反弹，题材股和小盘股连续大涨激活市场，料后市沪综指续维持活跃走势。
沪综指.SSEC收报2,955.150点，涨50.318点或1.73%，此前收盘高点为2016年1月20日的2,976点，该指数本周累计上涨5.2%，上证A股今日成交3,257亿元人民币，上日为2,125亿元。
“虽然市场预期有些好转，但是投资者心态还是不太稳，反弹起来抛压会加重。”联讯证券策略分析师陈勇表示。
他并指出，注册制对中小盘股存在估值压力，若推迟对创业板的估值压力会有所减轻。短期两市成交量有放大迹象，融资融券余额也出现止跌回升，且沪港通连续10天流入，显示资金入场，但量能放大仍不明显。
中国人民币兑美元中间价周五报6.4628元，较昨日继续大涨333点，创下逾三个月新高。在美联储公布温和利率决议声明后国际美元跌势不止，美元指数刷新五个月新低；显然国际美元疲软持续淡化人民币贬值压力。
创业板指数收升4.34%，两市逾140只个股涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,171.96点，涨1.53%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,125.0点，涨1.69%，成交21,475手。130亿元额度的沪股通净买入13.32亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)