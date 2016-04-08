焦点：中国新一轮债转股能否真正“市场化”推进存疑

2015年9月22日在陆家嘴拍到的上海证交所内的场景。 REUTERS/Aly Song

* 市场化原则在债转股多个环节难推进

* 银行非不良信贷转股不具很强内生动力

* 市场化债转股需与企业博弈

作者 李贺

路透北京4月8日 - 中国正酝酿通过债转股，以达到化解银行业不良资产风险及助企业降杠杆的一箭双雕之效，而“市场化原则”无疑是其最大标签。不过，银行如何能在甄别标的、行使股东权利、股权退出等具体操作中落实这一原则，一些监管层和金融机构人士仍表示出疑虑。

业内人士并认为，银行将正常类贷款转为企业股权的动力比较弱，各银行反应也是冷热不一；而从企业角度看，资质尚可的企业也不一定愿意以出让股权换得杠杆率的下降。

“本轮操作要解决什么企业应该转股，转股后如何规范治理和发展，怎么退出等问题；每一个问题又面临是市场还是政府决定的选择，难度还是很大。政策落地后，可能更多是国家战略，不会完全巿场化。”一位参与过债转股的资产管理公司人士称。

另一位参与过讨论的监管层人士亦表示，目前债转股方案落地推出的速度不会那么快。

路透3月初曾引述消息人士透露，中国将研究出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制；而拟出台的文件将明确对债转股的允许期限、处置手段。

对于此番债转股的思路，多位上市银行高管此前在年报发布会上均明确指出，要本着市场化、商业化与法制化原则开展；此外，债转股大多应该是正常贷款转化成企业股权。

如工行董事长姜建清就表示，债转股过程中，债权人一定作为市场主体，本着市场化商业化与法制化原则稳妥开展债转股，“有关的细则还不是很明确，还没有下来，银行会积极关注这个新的不良处置渠道，本着银企双赢，我们会稳妥推进。”

财新网本月稍早则援引知情人士称，中国首批债转股规模为1万亿元人民币，试点银行包括国家开发银行、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、工商银行(1398.HK)(601398.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等。

**银行的动力**

不过银行以未计入不良贷款分类的资产做债转股动力可能有限。一位资深银行业分析人士指出，银行将正常类贷款转为企业股权的动力比较弱：正常、关注类贷款转股导致银行利息收入降低，资本占用由100%提升至400%，对于银行财务影响均为负面，而贷款分母的减小会提升不良贷款率。

“债转股对银行财务上的改善只有在不良贷款债转股上才能体现。长周期来看，现在经济增长潜力也没有上一轮债转股的时候大。”他说。

中国1999年成立四大资产管理公司（AMC），通过收购银行的不良资产，将原来银行与企业间的债权债务关系，转变为AMC与企业间的控股（或持股）关系；债权转为股权后，原来的还本付息就转变为按股分红，在企业状况好转后，通过上市、转让或企业回购形式回收这笔资金。

另一银行业人士认为，有媒体报导国开行人士透露的债转股讨论方案，不难看出国开行对于债转股较为积极；其实各家银行对债转股态度不一，比如国开行的信贷客户结构优于商业银行，且其信贷资金利率更低，实施债转股的成本相对较低，因此积极性也比商业银行高。

债转股的市场化退出也不确定。一位股份制银行人士透露，虽然债转股的顶层设计未落地，但是有国企开始和银行谈债转股业务，并提出可在转股后一定时间通过IPO或借壳上市实现银行持股的退出。

对于协议转让和资本市场公开交易退出两种方式，有高校研究人士表示，协议转让要警惕出现新成立资产管理公司承接这种非市场行为，股市公开交易则要避免出现让股民承担最终风险和损失的情况。

海通证券报告亦指出，上一轮债转股退出机制有限，AMC仍大量持股。以华融资产为例，1999年债转股企业达281家，而截至2015年6月末，华融仍持有其中的196家，占比高达近70%；即使对于已退出的股权，风险仍多数积聚于政府。

**企业的意愿**

从企业的意愿来看，如果由企业提出债转股并在退出方式上给予一定承诺，这类非市场化操作的主动权在企业；但若是银行希望主导选择有潜力的企业投资，就遇到和实体企业的博弈。

昆仑银行战略投资与发展部总经理助理李建军认为，现在都是从银行的角度思考债转股的对象，但是企业也有想法，人家愿不愿意引入银行作为股东，相信一些“僵尸企业”当然愿意和银行达成合作，但是优质资产的想法是不一样的。

一位国有大行分行人士坦言，现在是资产荒，好企业都不会给股权，烂企业银行又不想要；就怕政策落地可能就变味了，还是变成了报表腾挪，风险拖延的手段。

另有一位私募股权基金人士表示，现在好的实体企业的股权投资争抢得比较厉害，好的企业都是挑资金的，不仅是钱，更要看入股的条件是否更加宽松，投资方品牌的信用背书以及各方面附加值等。

目前已经有企业开始尝试债转股，继中国最大民营造船厂--熔盛重工（现已更名为华荣能源(1101.HK)）拟向债权人发行股票抵债后，据媒体报导，已陷入困境多时的中钢集团债务重组方案目前已上报待批，方案中包含了债转股，占债务的一半。

但也有银行业人士认为，债转股后，商业银行的短期介入和快速处置，可能有损企业长远经营，现在的债转股除了资产负债表的美化，可能实际意义有限。

多位券商银行业分析人士指出，转股后利润和资本充足率下降等压力，会让银行有将所持股权尽快剥离处置的动机，因若长期持有债转股，银行会遇到两年后风险权重分水岭由400%跳升到1250%这个问题，给资本占用带来更大压力。

建设银行总行金融市场部张涛则提到，相比商业银行自己操作债转股，不如引入中央交易对手收购银行资产更加有效。目前宏观政策传导受阻，主要在于以商业银行为主的金融体系，出于自身资产负债表的修复和盈利能力的维持，加之自身的资本约束，无法按照宏观意图主动降低自身利差进行逆周期扩张。

“可以采取央行收购商业银行存量资产的方式，以实现对这些资产价值的封冻，避免这些资产因价格下跌转成有毒资产，并且出现大面积污染和跨市场传递。”他说。

（完）