深港通未必今年开通 但不影响A股纳入MSCI指数--摩根资产

路透香港4月18日 - 摩根资产周一称，深港通未必能于今年内开通，但相信不影响中国A股纳入MSCI环球指数的进程。

摩根资产环球市场策略师陆庭伟在记者会上称，预期深港通未必能于今年内开通，因中国领导层仍在专注于稳定经济以国内股市，包括改善熔断机制。

但他认为，即使深港通延迟开通，也不影响今年6月A股可能获纳入MSCI环球指数的决定，因为指数组合以大市值股份为主，对深圳股票的配置不会太多。

摩根资产预期，中国经济将于第二季出现反弹，第三季持续向好，因房地产市场、信贷增长及基建投资者在未来数月将为经济注入增长动力。

“市场对中国经济增长的忧虑降低，亦可能有效提振环球市场的风险投资情绪。”陆庭伟说，中国短期内不会减息降准，但下半年可能会视乎环球经济状况决定是否需要减息。

该行相信，美联储会今年仍有1-2次加息，因当局若然试图维持目前的低利率政策，长远只会制造资产泡沫及最终导致通胀飙升。此外，该行预计油价在第二季每桶40-50美元，年底有机会反弹至50美元，因美国减产趋势明显。

摩根资产为摩根大通(JPM.N)旗下环球资产管理公司之品牌，截至今年3月底为止，其全球管理资产总值近16,800亿美元，在亚太区管理资产总值约721美元。（完）