沪综指放量收挫2.8%至一个半月新低 资源类股领跌大盘

路透北京5月6日 - 中国股市沪综指周五放量收挫2.8%至一个半月新低，并创逾两个月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘平开后窄幅震荡，随后指数出现一波快速下探，尾盘再次大幅跳水。盘中个股普跌，钢铁、煤炭等资源股和中小盘股跌幅居前。此前屡次上攻3,000点未果，空头借此向下打压，近期市场可能在震荡中呈现分化格局。

沪综指.SSEC收报2,913.25点，跌84.59点或2.82%，此前收盘低点为3月17日的2,904.83点，该指数本周累计下跌0.85%，此前最大跌幅为2月29日的2.86%；上证A股今日成交2,336亿元人民币，上日为1,629亿元，较前一交易日大增四成。

“中小创跌得多可能跟短期市场解禁的压力有关，5月份解禁的压力比较大，股东减持的事情也比较多，加上这些板块估值也比较贵，所以它的杀跌是合理的。”信达证券策略分析师艾宜指出。

他认为，5月上市公司股东解禁减持对市场有压力，估值较高的板块是重灾区。另外周期性行业受制于产能的压力，行业基本面并未出现根本性改变，这段时间大宗商品价格回调，周期股回吐之前的利润间接影响股市资源股走势。

中国经济疲弱不改令企业经营压力加大，尤其是产能过剩行业；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部融资的不确定性相应增加。2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能会更加明显。

创业板指数P收跌4.27%；金瑞矿业(600714.SS)收跌9.73%，郑州煤电(600121.SS)收跌6.73%。

中国监管当局目前似乎已成功戳破钢铁和其他大宗商品期货形成的小型泡沫，吓退上个月疯狂涌入将煤炭、棉花等原材料价格大幅推升的投机客。上期所主力钢铁产品价格连续下跌，已回吐狂热买盘启动以来的全部涨幅。

沪深300指数.CSI300收报3,130.35点，跌2.60%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,088.4点，跌3.07%，成交16,948手。130亿元额度的沪股通净卖出9.3亿元。（完）