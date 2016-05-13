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中国财经 | 2016年 5月 13日 星期五 15:37 BJT

沪综指缩量小幅收跌创两个月新低 反弹乏力大盘高开低走

路透北京5月13日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌至两个月新低。分析师指出，今日大盘高开低走，市场热点散乱，上海A股成交额创逾四个月新低。目前基本面预期继续下调，货币政策回归稳健，且投机和题材炒作现象得到遏制；在成交低迷情况下，市场短线只能进入多空弱平衡状态。

沪综指.SSEC收报2,827.11点，跌8.75点或0.31%，此前收盘低点为3月11日的2,810.31点；该指数本周累计跌2.96%。上证A股今日成交1,235亿元人民币，较上日1,405亿元减逾一成，此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。

“整个赚钱效应少，指数短期来看还得磨（底）。”国都证券分析师肖世俊认为。

他并指出，今日锂电池、黄金、有色金属等行业景气度较高板块表现坚挺，资金选择进入业绩较为确定的板块。

山东黄金(600547.SS)收升3.83%，中金黄金(600489.SS)亦收涨2.52%。

沪深300指数收报3,074.94点，跌0.49%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,068.0点，涨0.03%，成交12,852手。130亿元额度的沪股通净卖出3.6亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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