沪综指缩量小幅收跌创两个月新低 反弹乏力大盘高开低走

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌至两个月新低。分析师指出，今日大盘高开低走，市场热点散乱，上海A股成交额创逾四个月新低。目前基本面预期继续下调，货币政策回归稳健，且投机和题材炒作现象得到遏制；在成交低迷情况下，市场短线只能进入多空弱平衡状态。
沪综指.SSEC收报2,827.11点，跌8.75点或0.31%，此前收盘低点为3月11日的2,810.31点；该指数本周累计跌2.96%。上证A股今日成交1,235亿元人民币，较上日1,405亿元减逾一成，此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。
“整个赚钱效应少，指数短期来看还得磨（底）。”国都证券分析师肖世俊认为。
他并指出，今日锂电池、黄金、有色金属等行业景气度较高板块表现坚挺，资金选择进入业绩较为确定的板块。
山东黄金(600547.SS)收升3.83%，中金黄金(600489.SS)亦收涨2.52%。
沪深300指数收报3,074.94点，跌0.49%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,068.0点，涨0.03%，成交12,852手。130亿元额度的沪股通净卖出3.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。