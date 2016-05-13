沪综指缩量小幅收跌创两个月新低 反弹乏力大盘高开低走

路透北京5月13日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌至两个月新低。分析师指出，今日大盘高开低走，市场热点散乱，上海A股成交额创逾四个月新低。目前基本面预期继续下调，货币政策回归稳健，且投机和题材炒作现象得到遏制；在成交低迷情况下，市场短线只能进入多空弱平衡状态。