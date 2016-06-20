沪综指缩量微收升 英国脱欧事件明朗前观望氛围料仍浓

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周一缩量微收升。分析师表示，今日大盘继续在10日和30日均线间的窄幅区间内波动，量能进一步萎缩，受上周末监管层一系列趋严政策影响，今日与壳资源有关的ST概念股跌幅居前。在本周稍晚英国脱欧事件明朗前，A股仍将以谨慎和等待情绪为主。
沪综指.SSEC收报2,888.809点，涨3.704点或0.13%。上证A股今日成交1,635亿元人民币，上日为1,952亿元。
“近期监管层一系列政策，表明管理层有意挤压市场结构性的泡沫，抑制市场炒作的情绪，对于一些绩差股、高估值的股票还是会形成比较明显的压力，包括今天跌幅比较大的ST股。”首创证券策略分析师邵帅指出。
他并认为，经过长期横盘，大盘做空做多动力均显不足，存量资金博弈下的市场缺乏有效的方向性。从外部环境来看，市场在等待英国脱欧事件的明朗化，短期沪综指仍将在上有压力，下有支撑的区间内维持技术性修整。
中国证监会上周五表示，拟对并购重组办法进行再次修订，重点针对市场借壳上市行为，旨在给炒壳降温。此次修订意在遏制短期投机和概念炒作，继续支持通过并购重组提高上市公司质量，完善关于重组上市的认定标准。
周末公布的六项民调中有三项显示，英国留欧阵营转占上风，鼓舞投资者。而据博彩交易所必发(Betfair)最新赌盘赔率，英国公投选择留在欧盟的机率升至72%。
沪深300指数.CSI300收报3,112.67点，涨0.07%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,049.2点，涨0.47%，成交12,478手。130亿元额度的沪股通净买入2.96亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。