沪综指小幅收跌 黄金板块因避险需求减退跌幅居前

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月21日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师表示，英国脱欧预期降低，市场风险偏好短期出现变化，隔夜欧美股市大涨；不过今日大盘跳高开盘后逐级走低，黄金板块受避险需求减退影响跌幅居前。
沪综指.SSEC收报2,878.56点，跌10.25点或0.35%。上证A股今日成交1,979亿元人民币，上日为1,635亿元。
“走低其实是现在中线市场蛮正常的一个情形。”光大证券策略分析师徐沛东指出。
他并认为，券商股估值水平较低，股价弹性较大，外部环境转好时券商股反弹行情可期。今日早盘股市情绪转好，同时市场预期7月1日将推出深港通，因此券商股反弹强劲；但充电桩、区块链等此前表现较为活跃的概念股今天承压。
周四英国将举行脱欧公投，上周末期间公布的两项最新民调显示留欧支持率领先，扭转最近脱欧阵营领先的局面，提振全球股市及英镑在周一大涨。
沪深300指数.CSI300收报3,106.32点，跌0.20%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,037.8点，跌0.32%，成交14,903手。130亿元额度的沪股通净买入1.85亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。