版本:
中国
中国财经 | 2016年 6月 21日 星期二 15:24 BJT

沪综指小幅收跌 黄金板块因避险需求减退跌幅居前

路透北京6月21日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师表示，英国脱欧预期降低，市场风险偏好短期出现变化，隔夜欧美股市大涨；不过今日大盘跳高开盘后逐级走低，黄金板块受避险需求减退影响跌幅居前。

沪综指.SSEC收报2,878.56点，跌10.25点或0.35%。上证A股今日成交1,979亿元人民币，上日为1,635亿元。

“走低其实是现在中线市场蛮正常的一个情形。”光大证券策略分析师徐沛东指出。

他并认为，券商股估值水平较低，股价弹性较大，外部环境转好时券商股反弹行情可期。今日早盘股市情绪转好，同时市场预期7月1日将推出深港通，因此券商股反弹强劲；但充电桩、区块链等此前表现较为活跃的概念股今天承压。

周四英国将举行脱欧公投，上周末期间公布的两项最新民调显示留欧支持率领先，扭转最近脱欧阵营领先的局面，提振全球股市及英镑在周一大涨。

沪深300指数.CSI300收报3,106.32点，跌0.20%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,037.8点，跌0.32%，成交14,903手。130亿元额度的沪股通净买入1.85亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐