沪综指小幅收跌 黄金板块因避险需求减退跌幅居前

沪综指.SSEC收报2,878.56点，跌10.25点或0.35%。上证A股今日成交1,979亿元人民币，上日为1,635亿元。

他并认为，券商股估值水平较低，股价弹性较大，外部环境转好时券商股反弹行情可期。今日早盘股市情绪转好，同时市场预期7月1日将推出深港通，因此券商股反弹强劲；但充电桩、区块链等此前表现较为活跃的概念股今天承压。