沪综指因英国脱欧影响大幅震荡收低1.3% 短期影响有限（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透北京6月24日 - 中国股市沪综指周五大幅收低1.3%，分析师表示，今日英国脱欧结果超市场预期，全球避险情绪陡然提升，市场仍需时间消化脱欧的利空因素，预计全球股市仍以波动和调整为主，A股受负面情绪的传染也将面临一定调整压力，如政府做好干预预案，A股跌幅将相对有限，但中期影响仍有待观察。
由于A股走势相对独立，利空出尽后投资者对后市预期逐渐开始乐观。
今日英国脱欧对A股的短期影响有限，利空因素明朗后，大盘一度出现恐慌性下跌，但短线抄底资金介入后，尾市大盘逐步回升并企稳，成交量有所放大。由于全球政经的不确定性仍然存在，黄金等避险品种收到市场追捧，风险资产价格短期仍将承受较大压力。
沪综指.SSEC收报2,854.286点，跌37.674点或1.30%，盘中一度触及2,807.60点，该指数全周累计下跌1.07%。上证A股今日成交2,145亿元人民币，上日为1,634亿元。
“对于现在这个情况，全球央行肯定会有预案，不会任由金融市场这样无序波动下去。市场元有这方面的预期，我想对恐慌会有抑制作用。”联讯证券策略分析师陈勇指出，英国脱欧后市场避险情绪推升黄金价格大涨，人民币汇率贬值压力加大。今日黄金板块普涨，但市场对黄金股走势仍有一定程度的分歧。
首创证券策略分析师邵帅认为，今天大盘的下跌走势是短期对脱欧情绪上的反映，短期市场各方将对英国脱欧的影响进行评估，投资者应对市场走势仍需保持一定程度的谨慎。
英国退欧公投周四尘埃落定，民众最终选择离开欧盟。这一结果反映了他们对英国当权 阶层的反对，也给了二战以来欧洲大团结努力的最大一记打击。
山东黄金(600547.SS)、中金黄金(600489.SS)、湖南黄金(002155.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,077.16点，跌1.29%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,013.2点，跌1.48%，成交17,436手。130亿元额度的沪股通净卖出18.22亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进/杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。