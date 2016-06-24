《A股技术分析》沪综指下跌压力继续加大

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京6月24日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周震荡收低，国家队继续护盘缩减跌幅。技术面显示，短期均线再度破位股指重心明显下移，后市下跌压力持续加大，料2,800点将反复受到考验；中线看，2,900点阻力强大，大盘倾向于下探近两月箱型震荡底部区域。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/28RHROD
沪综指本周冲高2,900之上受阻回落，周五受英国脱欧冲击一度下试2,800点，国家队继续护盘缩减跌幅，短线大盘在2,800-2,900区间震荡，但卖压开始加大，而短期均线失守令技术面趋弱，后市料在震荡中走低并反复下试2,800点政策底。
短线技术指标亦趋弱，KDJ、MACD均现死叉，布林通道中轨下破，趋向指标则自低点翘头上扬，显示后市走向将形成趋势性，结合周五单日大幅下跌，后市大盘走势不妙。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/28TTEiG
沪综指本周高点未能填补6月8日当周下跌缺口，5、10及20周均线聚合于2,900点一线，对大盘形成强阻力。连续两周下影线显示护盘在延续，但人为托底仅能延缓跌势而无法改变趋势，一旦技术面压力集中释放，则跌势难以阻挡，中线反复下探前低是大盘内在运行要求。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。