《A股技术分析》沪综指下跌压力继续加大

2016年6月23日在上海一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/28RHROD

沪综指本周冲高2,900之上受阻回落，周五受英国脱欧冲击一度下试2,800点，国家队继续护盘缩减跌幅，短线大盘在2,800-2,900区间震荡，但卖压开始加大，而短期均线失守令技术面趋弱，后市料在震荡中走低并反复下试2,800点政策底。

短线技术指标亦趋弱，KDJ、MACD均现死叉，布林通道中轨下破，趋向指标则自低点翘头上扬，显示后市走向将形成趋势性，结合周五单日大幅下跌，后市大盘走势不妙。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/28TTEiG

沪综指本周高点未能填补6月8日当周下跌缺口，5、10及20周均线聚合于2,900点一线，对大盘形成强阻力。连续两周下影线显示护盘在延续，但人为托底仅能延缓跌势而无法改变趋势，一旦技术面压力集中释放，则跌势难以阻挡，中线反复下探前低是大盘内在运行要求。（完）