新三板正式对挂牌公司实施分层管理 953家进入创新层

路透北京6月27日 - 中国全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）周一正式对挂牌公司实施分层管理，满足创新层标准的挂牌公司共计953家。其中联讯证券、开源证券因被中国证监会派出机构采取行政监管措施，根据分层管理办法的规定，将其调整出创新层挂牌公司名单。

新三板公告显示，截止今日，挂牌公司达7,652家，总股本4,602.84亿股，其中无限售股本1,685.88亿股，总市值达30,670.07亿元人民币；当日挂牌公司股票成交85,244.57万元，其中做市方式转让的股票成交43,309.76万元。

公告并称，创新层初步筛选名单公示后，新疆火炬燃气、厦门日懋城建园林建设、同创九鼎投资管理集团等三家挂牌公司申请自愿放弃进入创新层，根据规定，将上述三家挂牌公司调整出创新层挂牌公司名单。

另外根据核实情况，贵州三力制药等39家挂牌公司满足分层管理办法的规定，调整进入创新层挂牌公司名单。而北京中搜网络技术因公司客户和投资者举报反映其存在公司治理不健全、内控不合规等问题，根据规定，将其调整出创新层挂牌公司名单。

新三板此前发布分层管理办法，设置三套并行标准，并对创新层挂牌公司设置了维持标准。分层后，新三板将针对创新层和基础层挂牌公司采取差异化制度安排。全国股转公司还表示高度重视市场流动性问题，目前正根据市场的发展情况，研究解决流动性的措施。（完）