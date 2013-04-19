有关部门正研究推动将A股纳入国际知名指数权重--报载

路透北京4月19日 - 上海证券报周五报导称，为引导海外资金将A股作为新的价值投资选项，中国有关部门正在研究推动将其纳入国际知名指数权重的工作；若该设想实现，将是中国A股首次被纳入公认的国际基准股票指数，对市场带来重大影响。

报导指出，昨日市场传出国际知名指数产品开发商明晟(MSCI)与中国有关部门接触，商讨将A股纳入明晟新兴市场指数的消息后，迅速引起广泛关注。

创始于1968年的明晟是全球领先的指数开发商之一，其编制的明晟世界指数和明晟新兴市场指数等均为全球投资界采用最多的基准之一。

报导引述前巴克莱全球投资者公司首席投资官巴顿·沃林称，明晟新兴市场指数若纳入A股，将是一项多赢之举，“这会大大强化指数本身，使得其作为一项全球指数的完整性得以提升。”

报导并引述海外投资界人士透露，安硕(iShare)等其他顶尖国际指数公司也在与中国有关机构接洽，讨论在其主要全球指数中纳入A股事宜。

英国富时指数公司首席执行官3月初曾表示，中国A股最少只需要三年时间就能进入全球股票基准指数。他预期将在未来12个月内与中国监管者展开官方的交流。

市场普遍的看法是，如果中国A股成功加入国际基准指数，那些跟踪全球指数和地区性指数的资产管理者和ETF基金将大量配置A股。国泰君安证券此前发布的研究成果指出，若A股被纳入明晟新兴市场指数，理论上对A股的配置资金将超过2万亿美元。

但专业人士认为，这项工作不会一蹴而就，还需要相应的审批以及外汇政策的放开相配合，是一个逐步推进的过程。

去年，沪深证交所在国际市场进行了多场路演，希望吸引海外资金对中国内地市场的兴趣。而深交所总经理宋丽萍在今年“两会”(全国人大和政协会议)期间曾表示，“推动境外主要指数机构将深市股票纳入投资指数”是深交所今年的工作重点之一。

中国股市沪综指.SSEC周四收报2,197.602点，今年至今累计下跌约3.15%。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。