创业板股票年底有望入选沪深300、中证500等成份指数

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京9月11日 - 中国中证指数有限公司周四宣布，上市时间满三年的创业板股票具备沪深300、中证500等成份指数样本空间资格，将于下次样本股定期调整的12月15日实施，届时沪深300、中证500、中证800等规模指数中有望首度出现创业板股票的身影。
网站新闻稿称，创业板市场经过近五年发展已成为中国资本市场重要组成部分。境内外广泛市场调研显示，机构投资者对于创业板股票入选沪深300等成分指数持积极肯定态度。
数据显示，截止2014年8月底，创业板共有上市公司387只，总市值和成交金额分别约为1.96万亿和215亿元人民币，股票数量、规模、成交占比在全市场中分别约为15.3%、7.3%和10.7%，占比均逐年大幅提高。
深市创业板指数P早盘收涨1.259%，走势强于深证成指.SZSC1的0.382%涨幅。(完)
(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。