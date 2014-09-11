创业板股票年底有望入选沪深300、中证500等成份指数

路透北京9月11日 - 中国中证指数有限公司周四宣布，上市时间满三年的创业板股票具备沪深300、中证500等成份指数样本空间资格，将于下次样本股定期调整的12月15日实施，届时沪深300、中证500、中证800等规模指数中有望首度出现创业板股票的身影。

数据显示，截止2014年8月底，创业板共有上市公司387只，总市值和成交金额分别约为1.96万亿和215亿元人民币，股票数量、规模、成交占比在全市场中分别约为15.3%、7.3%和10.7%，占比均逐年大幅提高。