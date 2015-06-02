沪综指震荡收升1.7% 做多情绪浓烈抵消新股发行冻资影响

路透北京6月2日 - 中国股市沪综指周二震荡收升1.7%，个股继续普涨。分析师称，近两日股指快速收复上周大跌失地，市场做多情绪浓烈，大大抵消了中国核电等多只新股发行冻结资金给市场带来的负面影响，预计短线大盘维持震荡上行的格局。

沪综指.SSEC收报4,910.53点，涨81.79点或1.69%；上证A股今日成交9,921亿元人民币，周一为9,270亿元。

“市场做多的意愿比较强，大跌之后收复失地，现在市场信心比以往更强。”新时代证券分析师孙卫党称，当前市场自身运行规律对股指涨跌的影响很大。

由于周二适逢多只新股发行冻结资金，其中包括超级大盘股中国核电，因此今日市场流动性受到部分影响，在一定程度上加剧了大盘震荡。

国金证券投资顾问郑邵嵘认为，虽然打新资金冻结影响了流动性，但4、5两月新发基金尚未完成建仓的比例很高，这部分基金充分利用上周调整的契机大举建仓，很大程度上抵消了新股发行带来的负面影响。

今日创业板指数亦大涨4.92%，收报3,901.54点。3D打印、电商概念和智能机器等互联网相关板块涨幅居前，机器人(300024.SZ)、焦点科技(002315.SZ)等代表性个股涨停。

沪深300指数收报5,161.87点，涨1.69%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,264.2点，涨1.25%，成交1,674,702手。130亿元额度的沪股通净买入4.81亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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