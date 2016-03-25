中国新三板发行首只优先股 规模1000万元人民币票面股息率4%

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月25日 - 中国全国中小企业股份转让系统（新三板）近日透露，其首只优先股成功发行，本次挂牌公司中视文化发行的优先股规模为1,000万元人民币，票面股息率4%。目前新三板正积极推进优先股挂牌后的转让工作，并在技术条件成熟后尽快为优先股提供转让服务。
刊登在新三板官方微信的新闻稿称，挂牌公司中视文化此次发行优先股完成备案审查，优先股证券简称为“中视优1”，证券代码为820002。截至目前，包括齐鲁银行在内的6家新三板挂牌公司均已发布非公开发行优先股预案，筹备优先股发行事宜。
新闻稿并称，中视文化主办券商为金元证券，主营业务为广告代理、媒体经营、演艺经纪和影院经营，是自去年新三板发布优先股业务指引后首家完成优先股发行的挂牌公司，其将按照中国结算的要求办理优先股登记后正式申请在股转系统办理优先股挂牌手续。
新闻稿还透露，本次非公开发行的优先股的种类为可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换的优先股，在会计处理上计入金融负债。资金用于儋州中视国际影城（夏日店）建设及补充流动资金。发行对象为海南联合股权投资基金管理有限公司。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)