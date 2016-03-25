中国新三板发行首只优先股 规模1000万元人民币票面股息率4%

路透北京3月25日 - 中国全国中小企业股份转让系统（新三板）近日透露，其首只优先股成功发行，本次挂牌公司中视文化发行的优先股规模为1,000万元人民币，票面股息率4%。目前新三板正积极推进优先股挂牌后的转让工作，并在技术条件成熟后尽快为优先股提供转让服务。

刊登在新三板官方微信的新闻稿称，挂牌公司中视文化此次发行优先股完成备案审查，优先股证券简称为“中视优1”，证券代码为820002。截至目前，包括齐鲁银行在内的6家新三板挂牌公司均已发布非公开发行优先股预案，筹备优先股发行事宜。

新闻稿并称，中视文化主办券商为金元证券，主营业务为广告代理、媒体经营、演艺经纪和影院经营，是自去年新三板发布优先股业务指引后首家完成优先股发行的挂牌公司，其将按照中国结算的要求办理优先股登记后正式申请在股转系统办理优先股挂牌手续。

新闻稿还透露，本次非公开发行的优先股的种类为可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换的优先股，在会计处理上计入金融负债。资金用于儋州中视国际影城（夏日店）建设及补充流动资金。发行对象为海南联合股权投资基金管理有限公司。（完）