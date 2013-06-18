中国新股IPO最快将于7月重启 第一单或为贵人鸟（更新版 ）

* 股市IPO最快将于7月重启--消息

* 第一单或为瑞银证券主承销的贵人鸟

* 证监会不会人为调控发行节奏

* 放开新股发行价格，原高于同行业市盈率25%的规定取消

(新增中国将恢复IPO发行的更多细节)

路透香港6月18日 - 中国新股IPO（首次公开发行）暂停已超过七个月，不少在审企业对上市融资“如饥似渴”。两位消息人士透露，中国证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月重启，股市IPO第一单或为瑞银证券承销的贵人鸟。

参加会议的消息人士称，周二上午，新股发行体制培训会上，证监会副主席姚刚出席讲话，强调新股发行改革的思路是宽进严管、市场化。参会人士预计“从发行部、创业板部布置的具体工作来看，基本可以确定7月将重启IPO。周三保荐人培训会也将召开。”

业内人士还并透露，证监会将在7月上旬给贵人鸟出具上市批文，但具体上市时间待定，而瑞银证券内部已做好7月5日之前发行的一切准备工作，但是否会是5号或延后，还待监管层及市场时机考虑。

运动鞋和服装生产商贵人鸟于2012年5月9日过会，招股说明书显示其拟发行1亿股，募集资金8.8亿元，其中5.5亿元用于新开店面建设，1.8亿元用于扩大鞋生产基地产能。

参会消息人士还透露，证监会表态将进一步推进新股发行体制改革，按市场化改革，并致力于提高信息披露质量，“证监会官员会上表示，希望券商7月底做好准备，市场普遍预期7月IPO会有第一单，后续随着中报的补充，大批IPO批量上市应该在8-9月。”

路透已联络证监会，目前还未有明确的回应。

参会人士还透露，证监会强调新股发行改革坚持市场化及信息披露理念，今后证监会不人为调控发行节奏，并取消了询价方式的相关规定，放开新股发行价格，原高于同行业市盈率25%的规定取消，并把配售权交给券商。

“是次新股发行改革给予了券商更大的空间，发行端价格证监会不管了，由发起人和保荐机构自己定，证监会也不管发行节奏了，上市批文的有限期延展到12个月，之前是7类机构可以询价，现在券商可以自行定询价机构，但要强化披露责任，报价时要先打款。”一位参会券商资深投行人士称，他还表示，发审会审核也将进行改革。

消息人士并透露，监管层称，自主配售是“三刃剑”，券商要做好信息披露透明、拟定规则和决策机制透明。

自2012年10月10日证监会发审委审核两家企业IPO申请之后，至今一直未有新股上会。

6月7日，证监会发布了进一步推进新股发行体制改革的征求意见稿，向社会各界公开征求意见。到21日征求意见结束后，监管部门根据征求意见情况进行修订并正式发布。这是第四轮新股发行体制改革。自2009年以来，证监会已经启动了三轮IPO改革。

消息人士并透露，证监会人士表示，待新股发行的征求意见正式公布后，符合条件的公司会发上市批文。

此次征求意见的“亮点”包括：多方面推进市场化发行机制、强化定价市场约束，引入个人投资者力量、改革新股配售方式等多方面强化了新股发行定价的市场约束，加大监管执法力度。(完)

(记者 赵红梅；审校 屈桂娟)

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