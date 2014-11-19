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财经视点 | 2014年 11月 19日 星期三 16:26 BJT

投资者应部署中国式量宽 买入科网、新能源等板块--摩根大通

路透香港11月19日 - 投行摩根大通的报告称，预期中国将有下调存款准备金率等宽松动作，投资者应作出部署，建议买入科网、新能源、券商等板块。

摩根大通亚洲及新兴市场首席股票策略师莫爱德（Adrian Mowat）在报告中指出，今年以来，MSCI中国指数.MSCICN稍为跑赢MSCI新兴市场指数.MSCIEF，主要由科技、医护和电讯板块带动。该行现时对中国股票评级为“增持”，因投资者应部署中国式量宽，包括两次下调存款准备金。

“弱经济主题正反映在估值便宜的周期性和接近周期性的股份，以及一些昂贵的增长股。相信市场将就政策松动作出反应。”他说。

报告指出，A股复苏情况令人鼓舞。增持股市的风险在于经济面临拐点--投资放缓导致消费转弱和资产质素转差，已有迹象显示消费动力正在减弱。

摩根大通已上调金融（除房地产外）板块评级至“增持”，因会受惠于货币政策松动。此外，该行亦偏好增长股如互联网和科技硬件、属政策重点的新能源、受惠于金融改革和新股复苏的券商、具沪港通概念的香港科技和电讯股，以及个别必需消费品。

个股方面，该行首选买入股票包括国航(0753.HK)、安徽海螺(0914.HK)、中国银行(3988.HK)、中国建筑国际(3311.HK)、南车(1766.HK)、远东宏信(3360.HK)、复星医药(2196.HK)、长城汽车(2333.HK)、富力地产(2777.HK)、恒安(1044.HK)、利君药业(2005.HK)、龙源电力(0916.HK)、平保(2318.HK)、桑德国际(0967.HK)以及TCL通讯2618.HK。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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