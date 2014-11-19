投资者应部署中国式量宽 买入科网、新能源等板块--摩根大通

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港11月19日 - 投行摩根大通的报告称，预期中国将有下调存款准备金率等宽松动作，投资者应作出部署，建议买入科网、新能源、券商等板块。
摩根大通亚洲及新兴市场首席股票策略师莫爱德（Adrian Mowat）在报告中指出，今年以来，MSCI中国指数.MSCICN稍为跑赢MSCI新兴市场指数.MSCIEF，主要由科技、医护和电讯板块带动。该行现时对中国股票评级为“增持”，因投资者应部署中国式量宽，包括两次下调存款准备金。
“弱经济主题正反映在估值便宜的周期性和接近周期性的股份，以及一些昂贵的增长股。相信市场将就政策松动作出反应。”他说。
报告指出，A股复苏情况令人鼓舞。增持股市的风险在于经济面临拐点--投资放缓导致消费转弱和资产质素转差，已有迹象显示消费动力正在减弱。
摩根大通已上调金融（除房地产外）板块评级至“增持”，因会受惠于货币政策松动。此外，该行亦偏好增长股如互联网和科技硬件、属政策重点的新能源、受惠于金融改革和新股复苏的券商、具沪港通概念的香港科技和电讯股，以及个别必需消费品。
个股方面，该行首选买入股票包括国航(0753.HK)、安徽海螺(0914.HK)、中国银行(3988.HK)、中国建筑国际(3311.HK)、南车(1766.HK)、远东宏信(3360.HK)、复星医药(2196.HK)、长城汽车(2333.HK)、富力地产(2777.HK)、恒安(1044.HK)、利君药业(2005.HK)、龙源电力(0916.HK)、平保(2318.HK)、桑德国际(0967.HK)以及TCL通讯2618.HK。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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