瑞银：中国股市6月料区间震荡

路透北京6月9日 - 中国大型券商瑞银证券周一发布市场策略报告称，6月份A股上市公司业绩前景并不乐观，因中长期利润增长仍然承压，另外金融监管将影响今年上市公司的业绩，同时国内流动性虽然偏松，但A股投资者仍谨慎，预计6月股市仍处在区间震荡中。

瑞银报告称，最新PMI数据在一定程度上减轻了投资者对短期经济下行的担心，越来越多的稳增长政策可能在未来产生一定的效果，其预计经济增长在二、三季度企稳，这些对股市有正面影响。但短期刺激的效果通常缺乏持续性，而且政府在刺激力度上能否把握得当存在不确定性。同时房地产行业风险仍然很高，地方政府可能的松绑动作对行业中期趋势的影响并不明朗。

瑞银报告指出，尽管制造业PMI最近数月出现一定的反弹，4月工业企业利润数据并未显示经营状况有明显的改善。另外短期政策刺激可能带来一、两个季度经济增长的企稳或反弹，但以信贷驱动的高投资增长模式难以持续，预计6月企业短期盈利增长基本平稳，但业绩前景并不乐观，在未来数年中国经济增速继续下行，A股中长期利润增长仍然承压。

“我们继续认为股市处在区间震荡中，受多重结构性因素的制约。”瑞银报告称。

瑞银报告并指出，当前国内流动性偏松，但A股投资者仍然谨慎。进入今年6月份，银行间流动性比较充裕，短期利率平稳。利率走低一方面放映央行的货币政策，另一方面也可能来自风险偏好的下降。因此尽管无风险利率降低了，但风险溢价的上升仍然有可能阻止股市估值的上升。

瑞银报告并认为，今年影响上市公司业绩的另一个因素是金融监管。5月中，人民银行、银监会和其他监管部门联合出台规范金融机构同业业务的新规，对同业业务进行了更清晰的界定和规范，新规短期内将带来一定资本及拨备压力。若今年内监管政策完全实施，预计中小银行所受影响应会显着大于国有大行%。

中国股市5月A股市场继续在低位窄幅震荡。沪综指.SSEC和深成指当月分别以微涨0.6%和0.7%收盘。深市创业板指数R .CHINEXTTR和中小板.SZSME经过前几个月的调整之后，出现温和反弹，当月分别上涨2.7%和2.2%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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