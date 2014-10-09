9月末A股交易结算资金余额过万亿 个人增量资金入市明显

路透北京10月9日 - 中国证券投资者保护基金有限责任公司周四数据显示，截至9月26日，证券市场交易结算资金余额达到11,417亿元人民币，这是该数据自2012年4月定期公布以来首次突破万亿，个人投资者入市增量资金明显。

中国证券投资者保护网的新闻稿显示，9月22日至26日当周，证券市场交易结算资金余额日平均数达到8,752亿元，交易结算资金银证转账变动净额1,536亿元。

上海证券报分析认为，证券市场交易结算资金余额在国庆长假前夕突破万亿有多方面原因。交易结算资金净流入速度逐渐加快，成为推高证券市场交易结算资金余额的主要因素之一。9月以来交易结算资金银证转账已连续三周呈净流入。净流入额分别为160亿元、889亿元及1,536亿元。

另外，结算资金余额一周内井喷一定程度上也与新股密集申购有关。9月26日当周共有11只新股申购，合计冻结资金5,861亿元。吸引大量资金进入证券账户打新，其中8只周三申购的新股合计冻结资金4,838亿元，于9月26日完成清算，造成了当周证券市场交易结算资金余额的明显波动。

“证券市场交易结算资金余额”是指证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户的人民币交易结算资金的余额，但不包括B股、融资融券、证券公司自营、资产管理等业务的交易结算资金。

由于统计范围主要是个人投资者，因此分析人士一般认为该项数据的变化能够在一定程度上反映个人投资者的A股投资热情。

同时中国结算发布的一项最新数据也显示出个人投资者入市热情的高涨。数据显示，9月22日至26日当周A股市场新增开户数达21.93万户，创下2012年3月末以来的单周开户新高，这也是该数据连续两周破20万。此前一周，两市新增A股账户21.65万户。

同样以个人投资者为主的融资融券交易数据也反映了过去几个月中个人投资者入市热情不断增强的路径。9月中，两市融资净买入873.16亿元，较8月的800.68亿元增长9%，并再次刷新了单月融资净买入的历史新高。

同时，根据截至9月26日的统计数据，9月新增信用账户30.3万户，在未统计9月最后两个交易日情况的前提下，已较8月的11.9万户增长154%。

上海证券报援引分析人士评论认为，来自大散户的增量资金是推动二季度以来A股反弹行情的主要力量。而在股指逐渐走强之后，正向的财富效应和增量资金之间已经形成互相刺激的上升螺旋，个人投资者入市意愿的不断增强将进一步为股指反弹提供支撑。

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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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