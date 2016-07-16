版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 16日 星期六 08:23 BJT

中国新三板正对包括挂牌准入条件在内的各项业务规则进行梳理和评估

路透北京7月15日 - 全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）周五表示，正在对包括挂牌准入条件在内的各项业务规则进行梳理和评估，进而根据市场发展和监管实践需要进行调整完善。

目前，该项工作尚处于梳理研究阶段。后续将根据研究成果逐步对现行业务规则进行修订调整，待向市场公开征求意见并履行相关程序后适时发布。

官网新闻稿称，挂牌准入方面，新三板将继续坚持市场化理念，围绕服务于创新型、创业型和成长型中小微企业的市场定位，细化完善现有挂牌准入条件，研究制定特殊行业市场准入的负面清单，优先支持战略性新兴产业企业，严控属于国家宏观调控的产能过剩或“限制、淘汰类”行业的企业，提高服务供给侧结构性改革的能力。同时，探索推出中介机构尽职调查工作底稿的电子化存管，为大数据监管奠定基础。

新闻稿并称，在实际业务开展过程中，新三板主办券商根据业务规则，结合自身的收益考量和风险控制要求，建立包括挂牌推荐在内的遴选标准。这类标准一般会高于新三板的“底线标准”。新三板支持主办券商按照市场化原则，根据其推荐、直投和做市业务相关要求，建立和完善自身的项目遴选标准。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐