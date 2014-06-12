沪综指收市小跌终结三连涨 观望气氛浓厚大盘陷入整固

路透上海6月12日 - 中国股市沪综指周四收市小跌。分析师指出，大盘在连涨三天后，反弹动能有所减弱，而市场上缺乏持续热点，且宏观经济前景亦不确定，投资者观望气氛浓厚，今日股指维持窄幅整理走势，成交仍维持在低位水平。

沪综指.SSEC收报2,051.713点，跌3.235点或0.16%，昨日大盘创一个半月收盘新高；上证A股今日成交额692亿元人民币，上日为631亿元。

“大盘缺乏动力，关键是没有信心。你能给一些买的理由吗？估计唯一理由就是点位低，但这不一定就能涨。”长江证券分析师宋中庆表示。

他指出，由于缺少成交量的配合，短期内沪综指上升空间较有限，2,100点附近可能就是上档阻力位了。

沪深300指数.CSI300收报2,153.410点，跌0.34%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,149.4点，跌0.17%，成交474,101手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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