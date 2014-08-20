沪综指小幅收跌 结束连续三日涨势

路透北京8月20日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，结束此前连续三日涨势，分析师指出，近期市场整体表现依然活跃，但板块轮动节奏较快，领涨股票与前期出现明显差别，表明市场的驱动因素正在发生变化，大盘在刷新逾八个月盘中高点后获利回吐压力亦加大。

沪综指.SSEC收报2,240.211点，跌5.119点或0.23%，日高触及2,248.939点，此前盘中高点为2013年12月10日的2,250.50点；上证A股今日成交1,394亿元人民币，上日为1,552亿元。

“现在感觉整个市场的话，我觉得好像有一种不想让市场跌的动态吧。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出。

他并称，宏观环境正处于经济的利好与稳增长的利好双重的交织阶段，市场对国有企业改革的预期有所升温，与国企相关的股票和具备一定题材的主题股较为活跃。

中国财政部周三称，1-7月，国有企业累计实现利润总额14,303.8亿元，同比增长9.2%，该增幅高于1-6月的8.9%。

沪深300指数.CSI300收报2,366.140点，跌0.36%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,363.4点，跌0.24%，成交652,142手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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