沪综指收跌终结四连升 雄安概念吸“血”效应下创业板领跌

路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。

沪综指.SSEC收报3,269.39点，跌17.23点或0.52%，上周五沪综指曾创下15个月来收盘新高；今日上海A股成交2,792亿元人民币，上日为2,665亿元。

“盘面看，雄安概念仍然维持较高人气，建筑建材、钢铁、房地产、公用事业等涨幅居前，创业板受高送转板块打压影响大幅下挫，拖累大盘。”财富证券策略分析师李孔逸表示。

创业板指数P收跌1.73%。

中国证监会主席刘士余近日表示，上市公司应重视现金分红，对于一些有能力分红却长年一毛不拔的“铁公鸡”，证监会已经在高度关注这个问题，不能放任不管，会有相应的硬措施。市场人士指出，这番表态将给中小市值股票争相高送股的现象浇上一些冷水降降温。

李孔逸认为，对于A股来说，雄安新区设立所带来的风险偏好回升将逐渐弱化。近日美国先后轰炸叙利亚和派遣航母逼近朝鲜，表明世界局势并不稳定，市场参与各方将渐趋谨慎，个股的估值压力会逐渐显现，建议降低仓位，谨慎为上。

美国一官员上周六对路透表示，美国海军一支打击群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力，目前对朝鲜武器计划升级的担忧加剧。

沪深300指数.CSI300收报3,505.14点，跌0.35%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,501.6点，跌0.26%，成交10,484手。沪股通和深股通分别净买入1.5亿元和净买入7.98亿元。（完）