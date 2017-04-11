沪综指放量收创逾15个月新高 军工股走势强劲

路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。

沪综指.SSEC收报3,288.97点，涨19.58点或0.60%，盘中最低探至3,244点；此前收盘高点为2016年1月6日的3,361.84点；今日上海A股成交3,263亿元人民币，创近四个半月新高，较上日2,792亿元增逾一成半。

“短期市场调整压力主要来自于获利盘回吐及高估值品种价值回归，沪综指3,300点整数关口仍有压力，但3,250点区域短期具备较强支撑。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他认为，今日军工板块走势强劲，年初以来该板块一直呈现宽幅震荡的盘整状态，抛压相对较小，近日军民融合创新体系研讨会的召开和地缘政治事件的影响，共同推动军工板块异军突起。

雄安新区概念股廊坊发展(600149.SS)、保变电气(600550.SS)继续涨停报收。中航重机(600765.SS)、中航动力(600893.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,517.33点，涨0.35%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,505点，涨0.06%，成交16,548手。沪股通和深股通分别净卖出6.34亿元和净买入2.71亿元。（完）