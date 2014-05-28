证监会：退市制度将更多元化 给自主退市公司更多路径选择

路透北京5月28日 - 中国证监会周三表示，上市公司退市制度将朝着市场化、多元化和常态化的方向进行改革。下一步退市制度改革的主要目标是丰富退市内涵，为依据自身发展战略、利益等考虑，有自主退市需求的公司提供多样化、可操作的路径选择。

刊登证监会微博上的新闻稿显示，证监会将针对有欺诈上市等重大违法行为的上市公司清除出场，保持退市制度的严肃性，进一步抑制绩差股炒作，改善退市的内外部制度环境，维护公司稳定、投资者稳定、市场稳定和社会稳定。

新闻稿并称，证监会已充分关注到市场对于南纺股份(600250.SS)追溯调整后连续亏损是否应该直接退市的讨论。经核实，2012年4月28日，南纺股份披露了2011年度报告和关于前期会计差错更正的公告。前期会计差错更正后，公司2006年至2011年连续六年亏损。

而现行《股票上市规则》未将追溯重述导致连续三年及三年以上连续亏损作为直接退市情形。证监会解释称，追溯重述导致的连续亏损通常是偶发的、突发的，持有公司股票的投资者在公司公告追溯重述后的财务数据披露前，并不知道公司存在退市风险。如果公司股票直接被暂停和终止上市，对投资者特别是中小投资者而言，将缺乏必要的缓冲和准备。

实践中，2002年追溯重述后连续三年亏损的ST生态曾被作出直接暂停上市的决定，当时市场特别是投资者反应强烈。因此证监会按照平稳推进上市公司退市、妥善保护投资者权益的原则，结合退市制度实践经验综合考虑对追溯重述导致连续亏损的情形，首先设置了退市风险警示环节，以及时向市场和投资者提示风险。此后是否暂停和终止公司股票上市，主要取决于公司接下来的经营和财务状况。

据此，2012年5月3日起，上交所依据《股票上市规则》对南纺股份实施了退市风险警示。此后，公司公布的2012年、2013年年报显示公司连续两年盈利，由此，公司未出现《股票上市规则》所规定的暂停上市和终止上市情形。

南纺股份周二报收5.36元人民币，较前一交易日上涨2.29%。(完)

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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