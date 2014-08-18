沪综指收升续创逾八个月收盘新高

沪综指.SSEC收报2,239.47点，涨12.73点或0.57%，此前收盘高点为2013年12月05日2,247.06点；上证A股今日成交1,413亿元人民币，上交易日为1,292亿元。

“大盘是创了整个行情以来的新高，也就是最近的新高，但是在创新高之后市场却出现了有点冲高回落的架势，也就是说没有持续的往上攻，这里边就是说明市场在冲到这个位置的时候，它上攻的动能其实是比较弱的。”方正证券策略分析师陈敏指出。