沪综指收升续创逾八个月收盘新高

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京8月18日 - 中国股市沪综指周一上涨，续创逾八个月收盘高点。今日市场创出近期行情新高，个股保持强势。分析师指出，短期市场上攻动能偏弱，后市市场需经过充分整理或遇重大事件刺激，否则进一步向上空间有限，料大盘将维持反复震荡格局。
沪综指.SSEC收报2,239.47点，涨12.73点或0.57%，此前收盘高点为2013年12月05日2,247.06点；上证A股今日成交1,413亿元人民币，上交易日为1,292亿元。
“大盘是创了整个行情以来的新高，也就是最近的新高，但是在创新高之后市场却出现了有点冲高回落的架势，也就是说没有持续的往上攻，这里边就是说明市场在冲到这个位置的时候，它上攻的动能其实是比较弱的。”方正证券策略分析师陈敏指出。
他并指出，前期市场持续上涨已经消耗部分资金，后续入市资金不足可能对行情持续上攻产生影响；另外上周公布经济数据全面低于预期，虽然单月数据不能完全反映未来经济状况，但必然导致资金对未来宏观经济和市场走势分歧加大，造成市场向上动能不足。
深市创业板指数P收涨2.6%，走势明显强于沪综指。
沪深300指数.CSI300收报2,374.562点，涨0.6%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,375.0点，涨0.14%，成交681,570手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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