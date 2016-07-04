沪综指放量收升1.9%至两个月新高 煤炭、有色金属板块领涨

路透北京7月4日 - 中国股市沪综指周一放量收升1.9%至两个月新高，并创逾一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘低开高走量价齐升，煤炭、有色金属等资源类周期股领涨大盘。由于市场预期全球货币政策将再度宽松，同时供给侧改革亦将升温，双重催化致资源股集体走强。料后市股指仍将震荡上行，但沪综指3,100点附近存在较大压力。

沪综指.SSEC收报2,988.604点，涨56.128点或1.91%，此前收盘高点为2016年5月5日的2,997.84点；上证A股今日成交2,527亿元人民币，上日为1,727亿元。

“短期大家对国企改革和供给侧改革预期升温，炒这个主题，今天主要涨还是周期板块。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他并认为，最近市场预期英国脱欧后全球央行将再度实施宽松政策，在流动性相对充裕的背景下，资金不断寻找价值洼地，资产轮动较为频繁，此前有色金属等大宗商品价格相对偏低，引发部分资金流入。同时由于三季度经济数据并不乐观，市场预期政府或将加大基础设施建设力度稳增长，提振相关板块股价。

国资委周五称，国资监管机构负责审核国家出资企业的产权转让事项；产权转让原则上通过产权市场公开进行，采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果。[nL4S19N3E1]

国元证券研报指出，A股经过5月以来的反复震荡后，对利空的消化已较为充分，在利空出尽之时，做多气氛凝聚，场内资金的股票仓位增加，在资金充足的情况下，股市的相对吸引力加大，必然会使得估值的底部抬高，但市场仍缺乏持续上涨的驱动因素，做多气氛持久性尚难言乐观。

宏达股份(600331.SS)、明泰铝业(601677.SS)收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,204.70点，涨1.60%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,170.0点，涨1.84%，成交14,314手。130亿元额度的沪股通净买入12.32亿元。（完）