沪综指早盘放量收升1.8% 煤炭、有色金属板块领涨大盘

路透北京7月4日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收升1.8%。分析师指出，今日盘中热点轮动有序个股普涨，市场对全球货币宽松预期大幅提升致近期大宗商品价格大涨，资源股受此影响集体走强，煤炭、有色金属板块领涨大盘，料短线股指仍将震荡上行。

沪综指.SSEC早盘收报2,984.47点，涨51.99点或1.77%；上证A股今日早盘成交1,395亿元人民币，上日全日成交为1,727亿元。

“今日市场在资源股的带动下出现了放量上行的态势。”方正证券策略分析师陈敏指出，英国脱欧后，市场对全球货币宽松的预期大幅提升，此预期导致大宗商品尤其是金属价格近期大幅上涨，另外整个资源品价格近年来一直处于低谷，一旦出现触发因素价格出现反弹。

他并称，今天停牌半年多的万科A股(000002.SZ)终于复牌，此前各方对万科复牌早有预期，因此虽然今日万科以跌停开盘，但市场将此作为利空兑现的信号。

停牌半年多的万科A股周一复牌以跌停开盘，因其停牌期间大盘震荡下跌，且万科重组方案仍存变数，大股东和公司管理层纷争不断。万科自去年12月18日下午起连续停牌，筹划资产重组事宜，期间股指震荡下跌，标杆指数沪综指.SSEC累计跌幅达18%，而万科H股并未连续停牌，上周五收报15.2港元，半年多来的累计跌幅亦达34%。

万科A早盘收21.99元，跌2.44元或9.99%，宏达股份(600331.SS)、明泰铝业(601677.SS)收报涨停。

沪深300指数早盘收报3,206.62点，涨1.66%,；沪深300指数期货主力7月合约早盘收报3,178.6点，涨2.12%，成交9,075手。（完）