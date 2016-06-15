沪综指开盘跌近1% MSCI指数暂不纳入A股令投资者预期落空

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海6月15日 - 中国股市沪综指周三开盘下跌近1%，因MSCI明晟公司宣布暂不将A股纳入MSCI新兴市场指数，令A股投资者预期落空。
沪综指开盘报2,814.693点，跌27.496点，或0.97%。
MSCI明晟周三清晨宣布其全球市场分类评审结果，延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。MSCI明晟承认中国监管局已做了不少努力，但国际投资者认为中国近期公布的监管新政效果尚需观察，以及存在诸如QFII每月资本赎回额度限制以及海外涉及A股的金融产品尚需审批等障碍。这是中国A股第三次冲关MSCI指数失败。
MSCI明晟指出，MSCI将继续保留中国A股在2017年纳入新兴市场的审核名单上。假若中国A股市场准入状况在2017年6月之前出现显着的积极进展，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外提前公布纳入A股的可能性。
中国证监会对此回应称，A股纳入与否是MSCI明晟公司的商业决定。此次MSCI明晟公司延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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