中国扩大股市对外开放 但ETF入驻仍非指日可待

路透纽约/香港5月2日 - 有投资利基的地方，就可能会有在其中掘金的上市交易基金(ETF)。中国大陆则是个例外。

中国规模3万亿美元的内地股市引进更多外资的计划，可望为ETF铺路，国外投资者可以买入持有中国内地股票的ETF。但这可能是一个漫长且困难重重的过程，此外投资这类证券也可能会承担很大风险。

中国内地市场是全球主要市场中少数ETF匮乏的市场之一。目前有1,450档美国挂牌的ETF，持有的资产约为1.4万亿美元。其中一些追踪主要股指；其他则是较为目标性，锁定特定产业、币别和国家。

几乎所有侧重投资中国股票的美国挂牌ETF都局限在香港上市的H股，或者在美国上市的百度< BIDU.O>和新浪< SINA.O>之类的科技业巨擘.

这是因为北京当局长久以来限制外资进入内地A股，这类股票以人民币计价，在上海和深圳交易。

为了防止海外资金只需轻松点击鼠标就可大量进出，中国监管机构要求外国投资者申请合格投资者的身份。获批后，官方通过向其发放所谓的QFII(合格境外机构投资者)或RQFII(人民币合格境外投资者)额度的方式，来决定其可以投资的规模。

目前已有逾200家境外投资者获准购买A股，而且数量还在增加。这是中国吸引更多稳定长期投资的部分举措，将有助于促进股市和经济发展。

尽管购买A股的额度将主要给予银行、大型资产管理机构和主权财富基金，但基金经理认为这可能足以打开ETF的闸门。ETF追踪某一指数或某类资产，可像股票一样交易。

此举将给较小的美国散户投资者和机构投资者提供投资中国的新渠道。

但这不会在旦夕之间实现。

新的中国ETF“将来肯定可能推出”，贝莱德旗下iShares的投资经理Jennifer Hsui表示。“然而，还需要克服一些特殊挑战，这使得进入门槛相对较高。”iShares是世界上最大的全球性ETF提供者。

**非常缓慢的过程**

首先，监管机构一直紧控额度。管理资产规模3.8万亿美元的贝莱德去年末获得1亿美元的额度。道富环球投资管理(SSgA)资产规模达2.2万亿美元，是知名的ETF提供者，但旗下亚洲部门仅获得5,000万美元的额度。

尽管扩大对外资开放会使A股纳入到富时和MSCI明晟全球指数中，从而使得纳入ETF也更容易，但仍有汇率、流动性和其他障碍需要克服。

“这是一个非常缓慢的过程。我认为仍然非常遥远，因为要想纳入指数，这些额度或许还不够大，”Morningstar Research资深分析师Patricia Oey表示。“指数公司必须评估一些情况，看把那些股票纳入进来是否可行。”

富时指数副执行长Donald Keith最近对路透表示，他预计中国A股五年内会被纳入全球指数。

中国迄今已发放约420亿美元的投资额度。但相比中国巨大的国内市场可谓沧海一粟。据美国财政部数据，2011年末，美国投资者持有规模仅相当于中国股市市值的约2%，而在其他吸引多数美国投资的国家，这个比例一般为9%。

随着额度的增加，分析师预计会有更多资产管理公司试图推出提供投资中国国内市场机会的ETF。

**被动型对主动型**

A股并没有囊括中国所有的上市企业。IndexUniverse的上市交易基金分析师Dennis Hudachek表示，像国有能源巨擘--中海油(0883.HK)和全球用户数量最多的移动运营商中移动(0941.HK)这些中国企业则是在香港上市，并未登陆上海或者深圳证交所。

“现时真的没有一个完美的中国基金能够涵盖所有不同的股票类别，”Hudachek说。“无论你选择H股还是A股，你仍会错失某些股。”

额度也给购买带来难度。资产管理公司只有一定额度的投资限额。如果达到了限额，管理公司就不得不申请新额度。而对一个只要有投资者投入资金就得购买更多资产的上市交易基金来说，这就是一个问题。

德意志银行亚太地区被动资产管理主管Marco Montanari表示，如果需求不断增加，上市交易基金却无法扩大配额，那么“这些上市交易基金在二级市场中的溢价将升高”。

而且与H股以紧盯美元的港元计价不同，A股是以人民币作为计价单位，而人民币汇率受到严格管制。外国投资者还要等到锁定期结束后才可以取回本金。

中国监管方也还没公布有关汇回投资额度资金时要交纳的标准资本利得税率。

以上种种，每次都令ETF经理人在遇到中国市场人气恶化、投资者急于撤出资金的时候感到头疼。

投资经理称，对于珍贵的投资配额而言，主动管理的封闭式共同基金可能好于被动管理的开放式ETF。

香港Enhanced Investment Products Ltd贝塔产品主管Paul So表示，在香港上市追踪A股的ETF往往采用衍生品，而不是直接购买股票。

这也是Market Vectors China ETF(PEK.P)所采用的策略，这是唯一一个在美国上市并专注中国的ETF，投资者通过该ETF可以投资于内地股票。管理该ETF的资产管理公司Van Eck Associates Corp，拒绝对未来专注中国ETF的计划置评。

Aberdeen Asset Management的商业管理主管Donald Amstad称，主动管理也可以避开公司治理不佳以及少数股东权益保护方面记录较差的企业。Aberdeen Asset Management管理着3,220亿美元的资产，获得了2亿美元QFII投资配额。

许多投资者认为，通过香港或美国对中国进行投资的风险较低，因为这两个地区的司法和监管系统更加发达。

“开放投资途径当然是好事，但真正的考验在于是否能把钱投到公平对待股东的企业，”他表示。“被动管理标准普尔500投资是一回事，但在亚洲，主动管理必不可少。”(完)

(编译 戴素萍/李爽/梁睿雪/李春喜; 审校 程琳/张涛/田建华)

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