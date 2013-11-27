明年A股充满结构性机会 沪综指看高至2600点--申银万国

申银万国预计明年沪综指核心波动区间为2,000-2,600点，报告建议明年超配环保、休闲服务、食品加工、铁路设备、国防军工、传媒通信、计算机、电气设备和医药生物等行业。

“我们对2014年的行情趋于乐观，积极寻找结构性机会，”申银万国首席分析师王胜指出，从基本面和交易心理层面看，十八届三中全会改变了投资者中长期的经济预期，提升了市场投资者的风险偏好；更改变了资本市场的制度规则和产品工具，将对投资本身产生深远影响。

他指出，由于中国央行货币政策调控从紧以及美联储量化宽松逐步退出等因素，明年宏观流动性依然中性偏紧，但是股市流动性未必差。

股市流动性不差的理由是：伴随经济进入平台期以及三中全会对市场化改革方向的进一步明确，政策的不确定性有所下降，市场风险溢价将有所降低；而改革制度红利的释放将有助于提升股市中长期预期收益率。短期看，2013年A股结构性牛市后，市场财富效应增加，股市吸引力因此提升。未来潜在的新增资金包括养老金、退出房地产开发的资金、期货资金搬家等。

他还建议投资者积极布局改革主题，主要是五个方向，首先是安全建设题材，包括国防安全、信息安全等；其次是破除垄断，重点在民营金融、油气、医院、传媒、环保等领域；其三是国企改革，即业绩和估值提升引来股价不断上升；其四是生态变革：环保产业链、中游或受益于过剩产能淘汰的结构性机会；最后是网络创新：铁路、4G等有形网络建设以及互联网对传统行业的重构。

而金融、地产等低估值价值股的表现更多是由于优先股推出、A股纳入MSCI指数进展、银行进行股权激励、利空出尽（房产税、地方债）等事件带来的脉冲式机会。

对于今年表现不错的新兴成长股板块，申银万国认为，短期面临调整压力，因年报业绩带来证伪压力、新股开闸与新三板扩容可能造成的分流压力以及年底机构锁定收益而获利回吐等。但从中长期看，代表中国梦的成长股依然是转型期重点投资方向，去伪存真之后，高估值成长股有望重新出发，预计创业板指数明年核心波动区间为1,000－1,500点。

沪综指周三收报2,201.070点,涨0.82%；深圳创业板指数P涨2.912%，报1,329.477点。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。