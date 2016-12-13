中国新三板确定10家私募机构入围做市名单 私募做市进入实质操作

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京12月13日 - 中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）周二宣布，深圳市创新投资集团有限公司等10家机构有望进入私募机构做市业务试点实质性操作阶段。新三板将及时组织相关机构现场验收，确保做市业务试点平稳顺利实施。
新三板官方微信公众号发布新闻稿称，下一步，新三板将指导、督促10家私募机构，加快各项业务、技术准备工作进度；尽快完成有关组织、制度、证券、资金、人员及相关交易基础设施准备。
“深创投等前10家机构类型丰富、性质多样，既涵盖创业投资、私募股权、证券投资等全部私募机构类型，又兼具国资及民营资本背景，具有广泛代表性。”新闻稿表示。
新闻稿透露，10家机构包括深圳市创新投资集团、山东省高新技术创业投资有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司、上海复星创富投资管理股份有限公司、敦和资产管理股份有限公司、江苏毅达股权投资基金管理有限公司、盛世景资产管理集团股份有限公司、朱雀股权投资管理股份有限公司、浙商创投、深圳同创伟业资产管理股份有限公司。
新三板指出，从参评机构的资本实力、资产管理规模、业务人员数量及经验、监管及处罚记录、业务及风险控制制度等内容的评审结果看，10家机构均在业内有较大影响力和知名度，各项评审指标远优于平均水平。
目前，新三板已研究确定了私募做市试点业务运营管理模式；并制定了私募做市试点技术方案；并于11月7日-18日开展了由14家主办券商参加的第一轮私募做市技术系统仿真测试。
中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）此前宣布，正式启动私募机构做市业务试点；首批试点机构数量不超过10家，待试点开展一段时间后适时总结试点效果，评估进一步扩大试点的可行性。[nL3S1BQ2NW](完)
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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
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