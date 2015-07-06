焦点：救市大招令中国A股蓝筹暴涨 政策能否护稳大盘仍待考验

7月6日，北京一家券商机构的大厅里，一名男子在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 林琦

路透上海7月6日 - 众所期待的重量级救市举措终于在上周末密集出台，中国式平准基金的出现让投资者看到了希望。周一大盘迎来久违的大幅上涨，不过成长股的平仓压力仍汹涌而来，多空交战早盘相当激烈，沪综指明显脱离高点。

周末密集出台了多条救市政策，目的很清楚，集中资金购入A股蓝筹股，发挥蓝筹对指数的杠杆作用，从而稳住大盘。不过，融资盘仍抓紧在成长股等前期重仓股上出货，并且中证500期指合约上空方明显占优。大盘出现了明显的结构分化，投资者对后市走势仍处于迷茫状态，救市政策是否有效尚存争议。

“国家队的钱肯定是在进，但空方力量太大，投资者心态不稳啊，有些股票已经跌了这么多，还有人在出货。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出。

他说，救市动作肯定不是一天两天的事，短期内大盘还会震荡，相信国家政策导向最终会发挥作用。

“市场有可能进入一个时间换空间的休整期。”首创证券策略分析师邵帅认为，沪综指到3,700点，两融余额才回落到5月中旬的水平，还有很大的下降空间。“这部分的这种杠杆、获利盘、短期套牢盘的消化肯定还是要继续，政策只是防止短期出系统性风险。”

早盘沪综指.SSEC和创业板指出现严重分化。在中国石油(601857.SS)和工商银行(601398.SS)等国有银行股这些超级权重股的推动下，沪综指早盘收升2.16%，报3,766.372点。而中小盘股继续成为抛重重灾区，创业板P跌4.005%。

早盘收市时，中国石油A股报13元，涨9.89%，此前一度涨停；工商银行A股报5.76元，涨8.47%。

期指市场自然亦是两极分化，中证500期指主力7月合约CICN5从开盘涨停到早盘收市时下跌5.18%；而上证50期指主力7月合约CIHN5早盘收升4.93%，沪深300期指7月合约CIFN5早盘收升1.2%。

海外局势的动荡亦透过港股的波动，部分传导至A股市场。希腊的公投结果不接受债权方提出的改革要求，希腊将进入全面违约，全球金融市场因此遭受大冲击。香港恒生指数.HSI周一早盘收跌3.18%，恒生国企指数.HSCE下跌3.31%。

在21家券商出资逾千亿元人民币资金投资蓝筹股ETF后，中国证监会周日晚间宣布，决定充分发挥中国证券金融公司的作用，多渠道筹集资金扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国央行将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。这意味着中国式平准基金呼之欲出。而且中央汇金公司亦宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

人民日报周一发表评论文章，促使A股市场重新回归理性轨道，已成为当前市场发展的迫切任务，在应对A股市场极端情况方面，中国有很多政策储备，完全有能力促使市场摆脱一时之“危”。

**救市方案有争议**

无论是中证金的股东增资，还是央行的资金援助，中证金的“平准基金”定位已基本明朗化。

中国社科院研究员刘煜辉教授指出，“中国式的平准基金最终确定为‘证券金融公司+央行流动性’，无规模表述充满了想象力，意味着这个流动性可能是无限量的，直至市场最终恢复正常秩序。”

目前上述参与救市的21家券商中，只有国泰君安(601211.SS)、安信证券等三家券商刊登相关的董事会公告，其余公司对于拿出各自净资产的15%用于购买蓝筹股ETF的救市方案没有相关说明。安信证券母公司中纺投资(600061.SS)公告称，安信证券拟拿出31亿元交由中证金进行投资管理。

虽然大多分析师对于国家救市的必要性已无疑意，但在如何救的问题上，还是存在一些争议，有些支持只购买低估值的蓝筹股，但有些认为购入蓝筹股仍不足以缓解成长股上的抛压。

山西证券分析师刘丽指出，救市政策主要目的是为了稳定市场，提供一个想卖就能卖的环境，而不是上周相当多股票连续跌停的形势。

“目前股票估值仍高，并没有降多少，虽然央行理论上是可以提供无限量资金，但不能指望用公共资金去买高估值的股票。”她说，目前场内抛压很重，未来究竟用多少资金来接盘，现在还很难估计。

交银国际首席策略师洪灏亦表示，购买任何A50大盘蓝筹股之外的估值昂贵的股票只是在无谓地浪费公共资金。政策的当务之急是要稳定市场，也是必要的，但不能解释为要刺激市场重新暴涨。

他预计，近阶段投资者将继续在中小板和创业板股票上去杠杆，逐步远离这些板块明显泡沫的危险，并逐步轮动到低估值大盘蓝筹股。而如此大规模的大小盘轮动将继续引起市场波动。

国泰君安副总裁顾颉在其近日公开发表的文章称，目前中国股市面临的问题与海外差不多，即有毒资产加杠杆，解决方案只是一个：去杠杆和资产消毒（即股价回到合理甚至低估的价位）。要解掉杠杆，并改变市场预期，让其它资金也进入，没有几千亿元甚至更大级别的资金是无效的。

他认为，国家资产入市光拉“两桶油和四大行”的股价是没用的，有毒资产和杠杆的问题并不在两桶油和四大行股票上。“拉这些股票，相当于隔壁房间着火了，我们却拼命往另一间房子浇水，浇再多的水也无助那个着火房间的火势。”

华西证券首席策略分析师曹雪峰亦表示，若扣除权重股的影响，大多中小盘股今早仍在大跌，未来融资盘平仓盘依然不会减轻。“若要救市，你至少要把IC1507（中证500期指7月合约）做起来，这是一个标杆。”

早盘收市时，沪深两市仍有近400只股票跌停。（完）

(审校 林高丽)

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