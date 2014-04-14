中国沪港通给美国A股ETF提供投资契机--瑞信

路透纽约4月11日 -瑞士信贷周五在一份报告中称，美国投资者购买投资中国大陆A股的上市交易基金(ETF)，可能从中国“沪港通”决定中受益。

分析师称，投资者可以更自由地在香港或上海股市购买股票，这可能缩窄上海A股和香港H股的估值差距，因此投资者可以趁差距缩窄而获利。

他们表示，A股最近较H股折价逾5%，中国监管机构允许沪港通可能推动两市趋同，消息公布后两市估值缩窄1.7%就证明了这一点。因此，投资者可以通过长期投资A股获利。根据历史表现，A股相对于H股有很高溢价。

德意志银行资产和财富管理部门旗下db X-trackers嘉实沪深300中国A股基金(ASHR.P)、Van EckGlobal旗下Market Vectors ChinaAMC A-ShareETF(PEK.P)以及KraneShares旗下Bosera MSCI China A ShareETF等上市交易基金均可直接投资中国内地A股市场。

据向美国证交会(SEC)申报的文件显示，ETF发行商计划推出更多此类基金，投资者可以预期未来这三个发行商会发行更多A股ETF。即将推出的中国A股ETF包括一些针对特定板块的基金，比如必需类和非必需类消费品类股以及小盘股等。分析师预计小盘股长期会有不错表现。(完)

(编译 李爽 审校 石冠兰)

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