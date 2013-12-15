中国新三板扩容将引燃跑马圈地热情

* 新三板扩容将引燃各方跑马圈地

* 企业挂牌形成利益链，各方热情高

* 挂牌企业增长快，机制优化促交易和融资

* 政府补贴及挂牌企业资源或成隐忧

作者/张晓翀/林琦

路透北京/上海12月14日 -中国全国中小企业股份转让系统公司(“新三板”)扩容消息周六公布，给近期十分火热的三板挂牌潮再添新柴，中小企业、券商等中介机构为之振奋，不少政府部门亦将其视作未来解决中小企业融资难的一条捷径。

可以预见，新三板的扩容将引燃企业与中介机构纷纷跑马圈地的热情，而市场交易制度进一步优化及创新举措有望试点，将从制度上促进市场活跃度及融资便利性。不过，政府补贴能否持续、挂牌企业质地管控将给新三板市场的发展带来一些隐忧。

“新三板这两年很热，无论从政策导向还是市场舆论，包括各个省园区的推动都很热。”同创伟业合伙人马卫国指出。

他说，“现在扩大了园区的数量，更多的公司，...通过扩大数量选择更好一些公司，规模，然后企业业绩，这样可能投资者参与的力度更大。”

证监会高层此前已多次强调要积极推进多层次资本市场体系建设，新三板这个全国性的场外市场被寄予厚望。近日闭幕的中共十八届三中全会公报中提出的“完善金融市场体系”更是让人看到了新三板大发展的希望。

临近年终，市场期盼的中国新三板全国扩容终于成行。国务院周六发布决定明确，境内符合条件的股份公司均可申请在全国股份转让系统(俗称“新三板”)挂牌及公开转让股份；符合股票上市条件的挂牌公司，可直接转板至证券交易所上市。

此前除接纳北京中关村园区的企业挂牌外，去年9月，上海张江、天津滨海等三个高新区的企业亦可在新三板挂牌。目前新三板挂牌企业已超过350家，较去年底增加了150多家。

但挂牌仅是第一步，近阶段新三板的股份转让及再融资却是相对较为平静，这使相当多投资机构颇感无奈。德同资本合作人田立新的评价是：“整体来讲，觉得（新三板）是一个摸着石头过河的过程。”

新三板的定位类似于美国的纳斯达克粉单市场，处于正在建设的国内多层次资本市场金字塔的底层。有业内人士比照成熟市场经验和国内主板、创业板的规模来看，未来3-5年内新三板发展到5,000家都是有可能的，这将是已发展二十多年的沪深两市近2,500上市公司数的两倍。

**利益链**

新三板自今年1月正式挂牌以来，以中小企业、中介公司和风投机构等为主体的参与各方形成一个多方共赢的利益链条，各方均乐此不疲，市场迎来了一波爆发式的增长。

在这个链条中，中小企业花了很少的钱或者免费就完成了企业向标准化迈进的步伐，扩大了企业的知名度；证券公司通过收取中介费缓解了沪深证交所新股暂停带来的投行业务停滞状态。风投机构即可以从新三板里找项目，也可以将其作为退出途径之一。而地方政府既借此推进了扶持小微企业的大政策，又避免了中小企业偷税漏税的可能性。

“今年投行都在做新三板，最近特别忙。”北京一位券商的专做新三板的投行人士说到。

同创伟业马卫国指出，现在新三板鼓励私募基金（PE）参与，没有类似证交所上市后规定的股份锁定期。这个市场里面可能最愿意做交易的机构是PE机构和VC机构。

“我们这都接待了好几拨做新三板的人了。”北京一高科技通讯服务公司的老总说到。

各地政府更是拿出了真金白银来支持新三板的发展，国内不少地方政府都出台了支持企业在新三板挂牌的补贴标准，其中大连、鞍山、苏州、东莞、深圳等地甚至超过了200万 人民币，远高于企业改制挂牌本身的费用。

**大扩容**

试点范围扩大后，“新三板”短期内挂牌企业的数量将会得到一个质的飞跃。业内人士透露，现在除了那四个园区之外，全国其他的高新园区已做了很多准备，证券公司手中也已经储备了很多项目，等待国务院扩容批文下发后正式申请，因此扩容消息宣布后，很短时间内就可能有大批企业集中申请在“新三板”挂牌。

中国全国中小企业股份转让系统公司人士稍早曾表示，截止9月份，全国共有1,700多家企业准备在新三板挂牌。

“我们（电子）的材料都交了，一声令下，我们就去北京交纸质版的材料。”某地方券商的投行人员表示。

此次新三板还将在挂牌审核和交易方式等多个方面作出新的安排。据国内媒体报导，优化后的协议转让、做市商、集合竞价三种交易方式将分步骤上线，交易制度的改革将极大的提升市场的活跃度。

“交易量（现在）是三万股，所以限制了一天只交易一次，这种制度安排是不利于资本流动的。”马卫国表示，“还有定价机制也要调整，要通过市场竞价。”

经优化的协议转让方式下，现行每笔最少为3万股将降至1,000股。而拆细交易是新三板推出以来各界一直呼吁的改革举措之一。

软银中国资本主管合伙人宋安澜认为，“新三板明年开始可以进行实时报价，如果这个事情真正出现，完全不一样，这样的话会活跃很多，所以可能又有希望了。”

证监会近期已明确外资企业亦可在新三板挂牌，而即将推行的做市商制度、及优先股、私募债、可转债等交易工具创新将使得新三板的交易更加灵活，甚至有人预计“明年新三板交易与做股票一样方便。”

交易活跃将有望令新三板的融资功能恢复，毕竟企业在新三板挂牌，最重要的目的还是解决融资问题，为其生存和发展提供了实质性的帮助。

**存隐忧**

在市场大扩容的背后仍然存在着些许隐忧。业内人士指出，新三板企业目前挂牌的费用基本可以由政府补贴来“报销”。扩容后，面对成倍增加的拟挂牌企业，政策补贴可能难以为继，而，企业挂牌热情或会降温。

“让中小企业自己掏这么多钱（挂牌）可能也不太现实。”华中一中型券商人士指出。

他们还指出，相当多中小企业的公司治理并不规范，企业盈利波动性大，股份制改造难度较大。而且一些优质企业目前挂牌意愿亦不浓，挂牌之后企业信息都要披露，不仅没有商业秘密可言，还无形中增加了管理成本和经营压力。未来新三板挂牌资源能否源源不断，仍值得再观察。

“新三板”目前与A股市场最大的区别在于对企业没有盈利标准的要求，事实上也确实是有一些亏损的企业成功地登陆新三板市场。但这预示着未来新三板市场企业退市率也很高。另外，今年新三板以对单一客户依赖过大，劝退了数家挂牌企业，更让企业挂牌前景增添了一些变数。

一旦退市，不仅中介机构一百多万的保荐费收入彻底泡汤了，企业也白白搭了大量的人力物力。

“券商也在控制风险...毕竟是终身保荐制。”华融证券某中层管理人员表示。（完）

(审校 曾祥进/张喜良)

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