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中国财经 | 2016年 8月 26日 星期五 08:26 BJT

慧球科技涉信批违规被证监会立案调查 此前已被上交所停牌

路透上海8月26日 - 中国广西慧球科技股份有限公司(600556.SS)周五公告称，近日收到证监会立案调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规，公司被证监会立案调查。

公司表示，调查期间将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，提示广大投资者注意投资风险。

慧球科技股票自8月19日起已被上交所实施停牌。上交所称，慧球科技尚未对外披露的公告在公共传媒全文泄露，信批管理存在重大缺陷；因慧球科技董事长不能与其保持有效联系等原因，上交所已失去慧球科技的有效信息来源。此外，公司控制人状态存疑，至今未能核实并披露。

慧球科技股票停牌前收报17.29元/股，过去一个月累计涨幅约12%。(完)

欲浏览交易所此次公告详情，请点选 here

(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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