慧球科技涉信批违规被证监会立案调查 此前已被上交所停牌

慧球科技股票自8月19日起已被上交所实施停牌。上交所称，慧球科技尚未对外披露的公告在公共传媒全文泄露，信批管理存在重大缺陷；因慧球科技董事长不能与其保持有效联系等原因，上交所已失去慧球科技的有效信息来源。此外，公司控制人状态存疑，至今未能核实并披露。