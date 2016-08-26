慧球科技涉信批违规被证监会立案调查 此前已被上交所停牌

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月26日 - 中国广西慧球科技股份有限公司(600556.SS)周五公告称，近日收到证监会立案调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规，公司被证监会立案调查。
公司表示，调查期间将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，提示广大投资者注意投资风险。
慧球科技股票自8月19日起已被上交所实施停牌。上交所称，慧球科技尚未对外披露的公告在公共传媒全文泄露，信批管理存在重大缺陷；因慧球科技董事长不能与其保持有效联系等原因，上交所已失去慧球科技的有效信息来源。此外，公司控制人状态存疑，至今未能核实并披露。
慧球科技股票停牌前收报17.29元/股，过去一个月累计涨幅约12%。(完)
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(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。