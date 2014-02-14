证监会：新股上市首日屡现秒停 但尚未发现明显操纵

路透北京／上海2月14日 -近阶段中国沪深两市上市的新股在上市首日屡屡出现“秒停”现象，不过中国证监会新闻发言人周五表示，目前上海和深圳证交所对新股上市初期的异常交易行为，一直进行持续的密切监控，并未发现明显的操纵行为。

近期上市的新股在上市首日以价格上限开盘后，在不到一分钟时间内即分别触及较开盘价上涨10%和20%的上限规定，甚至一步到位至20%涨幅上限，随后即临时停牌至临收盘前，市场对此现象便冠以“秒停”。

“交易时间长短和股价是否存在操纵并无直接和必然的关系，市场操纵行为一直是我会重点打击的违规行为之一，”证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上指出，“今后一旦发现涉嫌股价操纵行为，将严格查处。”

他还指出，近期一些新股上市首日集合竞价结束后即出现秒停现象，交易时间较短暂，但多数新股还是维持了较高的换手率水平，例如今年来沪市上市的六只新股上市首日的平均换手率为41.41%。

他并未提及近期市场更加追捧的深市新股上市首日换手率。初步统计，今年来中小板和创业板的绝大多数新股上市首日换手率低于10%。

对于新股发行制度改革，他还指出，下一步证监会将继续坚持市场化改革方向，有序推进首次公开发行股票在审企业和新申报企业的审核工作，研究优化现有审核流程，提高发行审核环节透明度，强化对发行承销行为的检查和抽查，严肃查处违法违规行为。（完）

(发稿 张晓翀／林琦; 审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。