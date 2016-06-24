上证所近期对四类信披加强监管 包括行业研究对股价影响

微博称，此次列入重点监管的信披行为还包括：加大对并购重组业绩承诺履行的信披监管力度，持续关注定向增发募集资金投向和使用，严查上市公司隐瞒一致行动关系的违规行为。

上证所指出，未来该所将并购重组业绩承诺变更程序的合规性、变更承诺的合理性及前后信息披露的一致性，作为监管问询的重点，要求相关方作出充分解释。上周证监会也出台相关监管问答，明确业绩承诺不得随意变更。（完）