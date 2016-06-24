上证所近期对四类信披加强监管 包括行业研究对股价影响

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月24日 - 上海证交所官方微博周五表示，近期上证所将继续运用“刨根问底”式监管问询手段，对四类信息披露行为加大监管力度，包括将行业研究报告对股价的影响纳入信披监管范围。
微博称，此次列入重点监管的信披行为还包括：加大对并购重组业绩承诺履行的信披监管力度，持续关注定向增发募集资金投向和使用，严查上市公司隐瞒一致行动关系的违规行为。
上证所指出，未来该所将并购重组业绩承诺变更程序的合规性、变更承诺的合理性及前后信息披露的一致性，作为监管问询的重点，要求相关方作出充分解释。上周证监会也出台相关监管问答，明确业绩承诺不得随意变更。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。