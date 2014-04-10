沪综指收升1.4%至近两个月新高

路透北京4月10日 -中国股市沪综指周四收升1.4%至近两个月新高，沪港通试点启动利好消息刺激大盘大幅上涨，券商类股涨幅居前。分析师表示，股改政策进一步升温，令部分蓝筹股延续强势，以创业板为代表的成长股也进入企稳反弹阶段，大盘转入共振反弹的强势格局。

沪综指收盘报2,134.300点，涨29.063点或1.38%，此前收盘高点为2月20日的2,138.78点；上证A股今日成交额1,297亿元人民币，上日为872亿元。上证金融地产行业指数.SSEFN收涨2.63%。

“大盘股更多是A+H股，国内价格要比港股低很多，估值修复概率会更大。对在国内和香港都有业务和分支机构的大券商是利好，相当于给他们提供了增量的业务。”中信证券高级策略分析师张群表示。

中信证券(600030.SS)收涨9.74%至12.28元。

中信证券策略组指出，2013年9月以来，A-H股持续处于折价状态。当前恒生AH股溢价指数93.69，A股相对H股折价约7%，折价主要集中于银行、非银行金融、建筑、交运、钢铁等行业的大盘蓝筹股。沪港市场资金双向流动将加速A-H折溢价收窄，有利于折价幅度较大的大盘蓝筹股估值修复。

今日中国证监会与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，试点初期沪股通总额度为3,000亿元人民币，港股通总额度为2,500亿元人民币。

上海证券分析师胡月晓也认为，“有套利机会就有交易，有交易市场就活跃；同时标的都是大蓝筹，对市场气氛和心理也有影响。大券商特别是两地业务存在的券商是直接受益。”

中国铁建(601186.SS)收涨8.52%至4.84元，其港股(1186.HK)收报7.35港元，A股相对H股仍具有较大折价率。

沪深300指数.CSI300收报2,273.761点，涨1.57%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,279.4点，涨1.70%，成交829,410手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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