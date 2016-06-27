沪综指低开高走收升1.45% 个股普涨小盘股表现活跃

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月27日 - 中国股市沪综指周一收升1.45%。分析师表示，上周末外围市场大幅动荡，今日大盘受此影响低开后逐步走高，小盘股表现活跃，权重股则相对偏弱。短期英国脱欧后国内A股走势相对独立，其对大盘的影响尚待观察，短线料续维持震荡。
沪综指.SSEC收报2,895.70点，涨41.41点或1.45%，上证A股今日成交1,895亿元人民币，上日为2,145亿元。
“从板块上看，周末有部分行业消息面出现利好。其实我们还是比较关注明天能不能延续。”光大证券策略分析师徐沛东表示。
他并认为，今日个股普涨，题材概念股全面开花。当前煤炭库存量偏低，但需求处于旺季，提升煤炭现货价格上涨。另外钢铁业两大巨头企业宣布策划重组，引发市场对供给侧改革预期的再次升温，煤炭、钢铁板块受此影响涨幅居前。
中国最大钢铁公司之一--中国宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)及武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)周日分别公告称，宝钢集团与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜；因该事项可能涉及公司的重大资产重组，公司股票自6月27日起停牌。
中国国家发改委主任徐绍史周日称，中国眼前最紧迫的任务是去产能，今年计划去掉煤炭产能2.8亿吨，涉及需要安置人员70万人，去钢铁产能4,500万吨， 涉及安置职工18万，尽管任务艰巨，但有信心今年能完成。
创业板指数P收涨3.03%，宝钢包装(601968.SS)、新钢股份(600782.SS)涨停报收，陕西煤业(601225.SS)收涨7.77%。
沪深300指数收报3,120.544点，涨1.41%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,078.0点，涨1.62%，成交13,704手。130亿元额度的沪股通净买入1.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。