沪综指缩量收升 能源板块领涨

路透北京5月21日 - 中国股市沪综指周三缩量收升，连续第二日上涨。大盘早盘下破2,000点整数关口后再获护盘，煤炭股等能源板块整体上扬助股指转跌为升。分析师指出，近期市场分歧进一步加大，量能持续萎缩显示观望气氛愈加浓厚。

沪综指.SSEC收报2,024.951点，涨16.832点或0.84%，上证A股今日成交额484亿元人民币，再创4个月新低，此前最低为1月20日的482亿元，上日为495亿元。

“可能很多人觉得这个区间向下突破比较难，下行空间比较有限，资金的博弈就比较剧烈。”中信证券高级策略分析师张群认为，沪综指从年初至今已经第六次触及2,000点关口，每次跌破后都会出现反弹。

他指出，近期中国与其他国家间的能源合作明显加快，对油气、天然气等结构性的板块及其个股催化作用较为明显。

周二晚间发布的中俄联合声明显示，中俄将建立全面的能源合作伙伴关系，进一步深化石油领域一揽子合作，尽快启动俄对华供应天然气，以开发俄境内煤矿和发展交通基础设施等方式扩大煤炭领域合作。

湘财证券策略分析师朱礼旭亦表示，深化改革措施对大盘蓝筹股形成利好。

周二国务院批转发改委关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见，文件要求着力推进财税金融价格改革，深化国有企业、科技体制等改革。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.83%，大同煤业(601001.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,135.905点，涨0.95%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,119.4点，涨0.95%，成交761,561手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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